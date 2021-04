Sefaz inicia processo para novo concurso público com 100 vagas

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) começou processo para que um novo concurso público seja realizado. A expectativa do órgão é de que o edital seja lançado ainda neste mês de abril, embora previsão anterior tenha apontado publicação para essa quarta-feira (31). O certame deve oferecer 100 vagas, com salários de até R$ 16 mil.

Até o momento, foram definidas apenas a Comissão Coordenadora do Concurso Público de Provas e Títulos e a contratação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para organização do certame.

O extrato do contrato do Cebraspe para o serviço de organização, elaboração e execução do concurso público de provas e títulos foi publicado no DOE no dia 5 de fevereiro deste ano.

Com vigência de 24 meses, o contrato dispõe o provimento de 100 vagas destinadas aos cargos do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF) da Sefaz-CE.

Detalhes sobre o concurso

De acordo com documento da Sefaz-CE, o concurso terá vagas para as seguintes funções:

Auditor Fiscal da Receita Estadual;

Auditor Fiscal Contábil-Financeiro da Receita Estadual;

Auditor Fiscal Jurídico da Receita Estadual;

Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação da Receita Estadual.

Das vagas, 5% serão destinadas a candidatos com deficiência, conforme previsto na Lei Federal nº 7.853.

Os aprovados irão atuar com jornadas que somam 40 horas semanais e o regime de contratação será o estatutário, que assegura a estabilidade. As vagas serão imediatas e sem previsão de cadastro reserva.

Para participar da seleção do concurso é necessário possuir ensino superior completo — sendo de qualquer área para o cargo de auditor fiscal da receita estadual e na de área específica para as demais funções.

Realização das provas

Os exames serão realizados em Fortaleza, em um domingo, nos turnos da manhã e tarde. Ainda segundo os detalhes divulgados pelo órgão, as provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos serão do tipo “certo” ou “errado” e terão, ao todo, 160 questões, nas quais uma marcação errada anula uma correta.

Os testes discursivos serão compostos por duas questões com até 20 linhas cada e um estudo de caso com até 45 linhas. Serão corrigidas as provas dos candidatos classificados no quantitativo de três vezes o número de vagas.

Além disso, o concurso ainda terá uma fase de prova de títulos para os candidatos aprovados nas fases anteriores, de caráter exclusivamente classificatório.