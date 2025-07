Concurso Conab: veja horários, o que levar e outras orientações para a prova

As provas do concurso da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) serão realizadas neste domingo (13) em todas as capitais brasileiras. O concurso oferta 403 vagas, distribuídas entre os cargos de assistente e analista, com salários que variam de R$ 3.459,87 a R$ 8.140,88.

No Ceará, as provas serão aplicadas em Fortaleza. No Estado, as oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:

Nível médio:

Assistente II - 1 vaga

Administrativo - 1 vaga

Nível superior:

Administração - 3 vagas

Ciências contábeis - 1 vaga

Engenharia agrônoma - 5 vagas

Engenharia civil - 1 vaga

Locais de prova

Os locais de prova foram divulgados pelo Instituto Consulpam nesta quarta-feira (9). Para quem ainda não fez a consulta é possível consultar o local na página oficial da banca organizadora, informando o número do CPF e senha de cadastro.

Que horas começa a prova?

As provas objetivas de múltipla escolha e discursiva para o cargo de analista serão realizadas no domingo, com duração de 4 horas e 30 minutos, de 9h às 13h30. As provas objetivas para o cargo de assistente serão aplicadas no mesmo dia, mas no turno da tarde, de 16h às 20h.

Os inscritos devem comparecer aos locais de prova 60 minutos antes do início da aplicação. Segundo o edital, faltando 20 minutos do horário previsto para o início das provas, os portões serão fechados e não será permitida a entrada de nenhum candidato.

>> Veja edital de instruções para as provas

Quais documentos levar?

O candidato deve levar, obrigatoriamente, documento de identidade original com foto em perfeitas condições, assim como o cartão de confirmação de inscrição, e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita em material transparente.

Serão considerados documentos de identidade:

Carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pelas Polícias Militares;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Passaporte;

Carteiras Profissionais expedidas por Órgãos ou Conselhos de Classe.

Conforme o edital, serão aceitos os seguintes documentos digitais com foto:

E-Título;

CNH Digital;

RG Digital.

O que não pode?

Durante a aplicação das provas, os candidatos não poderão utilizar lapiseira, lápis, borracha, corretivos ou outro material que não seja caneta azul ou preta de corpo transparente.

Uma vez no prédio onde o candidato fará a prova, será proibido o manuseio de equipamentos eletrônicos, a consulta ou o manuseio de qualquer material de estudo, ou leitura enquanto aguarda o horário de início da prova.

Também não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço, abafadores auriculares, tampões e/ou similares, bem como o uso ou o porte de celulares, pagers, relógios, gravadores, calculadoras, tablets e equipamentos similares, mesmo desligados.

Ainda conforme o edital, os candidatos não poderão entrar na sala de provas portando garrafa opaca, garrafa transparente com rótulo, alimentos em embalagens opacas, arma de fogo ou objetos similares, mesmo que apresente a respectiva autorização de porte.

O não cumprimento das instruções resultará na eliminação imediata do candidato.