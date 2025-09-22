WT Distribuidora amplia atuação com inauguração de nova sede no Ceará

Com mais de três décadas de atuação no mercado de higiene e limpeza profissional, a WT Distribuidora reforça sua presença no Nordeste com a inauguração de uma nova sede no município de Aquiraz, no Ceará, onde já atua há 10 anos. O investimento de R$ 4 milhões tem como objetivo ampliar a capacidade operacional da empresa e garantir maior eficiência no atendimento aos clientes da região.

A WT Distribuidora já possui operações consolidadas no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Ceará, e passa a contar agora com uma nova base no Estado. A empresa é associada à Allia, maior rede de Higiene e Limpeza Profissional da América do Sul, o que possibilita atender clientes multisite em diferentes estados ou até mesmo em outros países, com padrão de qualidade uniforme em todas as operações.

Segundo o gerente comercial da WT Distribuidora, Moisés Nascimento, a expansão no Ceará representa um avanço importante para apoiar empresas locais em processo de crescimento. “Nossa atuação junto à Allia nos permite garantir que companhias genuinamente cearenses, ao ampliarem suas operações para outras regiões, recebam o mesmo nível de excelência em produtos e serviços, independentemente da localização”, destaca.

O modelo de atuação da WT Distribuidora é pautado na venda consultiva. Antes da entrega de produtos, a equipe realiza um diagnóstico detalhado das necessidades do cliente, oferecendo soluções personalizadas que incluem equipamentos, implementação de processos, treinamentos e capacitação das equipes operacionais. Todos os procedimentos seguem rigorosamente as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), assegurando qualidade, segurança e conformidade regulatória.

Ainda de acordo com Moisés Nascimento, o investimento no Ceará reflete o compromisso contínuo da empresa com a excelência: “Nosso foco é entregar soluções completas que garantam eficiência e resultados. Para isso, investimos continuamente em capacitação da equipe, tecnologia e estrutura, assegurando que o cliente perceba o diferencial do nosso modelo de trabalho”, explica.

Serviços

WT Distribuidora

Instagram: @wtdistribuidora

Linkedin: WT Distribuidora

Site: http://www.wtdistribuidora.com.br/

Telefone: 0800 024 9988 / (84) 99121-2027 / (84) 99144-7065

Endereço: Rodovia CE-251, Av. Cel. Cícero de Sá, 4150 - Baixa Grande, Aquiraz, Ceará 61700-000, BR