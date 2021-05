Vendas de motos disparam quase cinco vezes no Ceará em abril; confira lista das mais vendidas

As vendas de motocicletas totalizaram 5,3 mil unidades em abril deste ano no Ceará, um crescimento de 484,9% em relação ao mês de março, quando foram emplacadas apenas 921 unidades. Os dados são da Federação Nacional de Veículos Automotores (Fenabrave).

Em março, o Ceará entrou em isolamento social rígido pela segunda vez desde o início da pandemia. No mês seguinte, as atividades econômicas começaram a retornar gradualmente.

Em relação a abril do ano passado, quando o Estado também se encontrava em isolamento rígido, as vendas de motos no Estado avançaram 494,5%.

Veja as motos mais vendidas:

NXR160: 1.575 CG 160: 1.533 Biz: 720 Pop 110i: 472 XRE 190: 171 CB 250F Twistter: 143 XTZ150: 112 XRE 300: 84 Fazer 250: 73 XTZ 250: 49 YBR 150: 49 PCX 150: 43 XY 50: 31 YS150 Fazer: 30 YBR 125: 29

Acumulado do ano

Em 2021, de janeiro a abril, foram comercializadas 13,8 mil motos. O número representa uma queda de 3,4% na comparação com igual período do ano passado.

Brasil

No País, as vendas de motocicletas cresceram 52% em abril deste ano na comparação com o mês de março, totalizando 94,6 mil unidades e impulsionando a venda de veículos em geral.

Na comparação com o mês de abril de 2020 (28.255 motos licenciadas), houve um crescimento de 235,1%, de acordo com a Fenabrave.

No acumulado de 2021, os emplacamentos de motos somaram 300,2 mil unidades, resultado que, se comparado às 275,1 mil unidades comercializadas em igual período do ano passado, revela crescimento de 9,11%.

Setor em geral

O setor como um todo (motos, autos, comerciais leves, ônibus, caminhões e etc.) teve aumento de 6,73% no número de emplacamentos em abril na comparação com março. Em números absolutos, foram 288 mil unidades vendidas.

Ao comentar os resultados, o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, avalia que a boa regularização na produção contribuiu para os resultados do segmento de motos.

Ele pontua, porém, que ainda há problemas de abastecimento de peças e componentes, "o que vem obrigando algumas fábricas a paralisarem seus turnos temporariamente". "Vale ressaltar que, desde o início da pandemia, em 2020, as motocicletas vêm se consolidando como uma alternativa de transporte individual e de trabaalho", diz o presidente da Fenabrave.