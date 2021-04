Ônix é o carro mais vendido do Ceará em março; confira o top 15

Mais uma vez o Ônix lidera a preferência dos cearenses no quesito carro novo. De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o veículo da Chevrolet teve 206 unidades emplacadas no mês passado. Em segundo lugar no ranking dos mais vendidos aparece o Ônix Plus, com 143 unidades.

Ranking de carros mais vendidos

Ônix: 206 unidades Ônix Plus: 143 HB20: 116 Uno: 88 Kwid: 85 Creta: 82 Compass: 79 Argo: 74 Mobi: 67 Renegade: 52 Duster: 52 Corolla: 47 HB20s: 37 Nivus: 32 Tracker: 30

O HB20s, da Hyundai, completa o pódio dos três mais vendidos em março no Ceará, com 116 unidades comercializadas. Em seguida, aparecem Fiat e Renault, com o Uno (85) e o Kwid (85).

Vendas em queda

Com 1.812 emplacamentos em março de 2021, as vendas de carros novos (auto e comercial leve) caíram 33,6% na comparação com fevereiro deste ano, quando foram comercializadas 2,7 mil unidades no Estado. Em relação ao mês de março de 2020, a retração foi de 33,1%.

Com o resultado de março, no ano, as vendas de carros novos acumulam 8,5 mil unidades, retração de 20,5% na comparação com as 10,6 mil unidades comercializadas nos três primeiros meses de 2020.

As vendas de caminhões também retraíram no mês de março. Foram 72 unidades comercializadas, queda de 34,5% em relação aos 110 veículos vendidos em fevereiro deste ano. Na comparação com igual período do ano passado, a baixa foi de 46,2%.

No primeiro trimestre deste ano, foram 296 caminhões vendidos, queda de 32,1% em relação aos 436 caminhões emplacados no primeiro trimestre do ano passado no Ceará.

Motos

Em março, no Ceará, foram emplacadas 921 motos. As vendas despencaram 66,8% na comparação com fevereiro, quando foram emplacadas 2,7 mil unidades. Em relação ao mês de março do ano passado, a retração foi de 75,2%.

No acumulado do ano, de janeiro a março, foram vendidas 8,4 mil motos, queda de 36,9% na comparação com o total de motocicletas emplacadas no primeiro trimestre de 2020.

Brasil

No País, considerando todos os segmentos automotivos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros), as vendas totalizaram 269,9 mil unidades, alta de 11,5% ante fevereiro e de 8,26% na comparação com março de 2020, mostrando uma leve recuperação do setor.

Apesar dos resultados positivos, o saldo do primeiro trimestre ainda revela queda ante igual período do ano anterior. No período, em todo o Brasil, foram emplacadas 786 mil unidades, queda de 6,55% em relação aos 841,1 mil veículos vendidos no primeiro trimestre de 2020.

De acordo com a entidade, a falta de produtos e o lockdown estão sendo os principais gargalos.

"Os concessionários de veículos estão passando por um período muito difícil. Em 2020, quando ocorreu a primeira onda da pandemia da Covid-19, tínhamos estoques e a indústria trabalhava sem problemas de abastecimento. Hoje, os estoques, praticamente, não existem, tanto nas concessionárias como nos pátios das montadoras. A falta generalizada, de peças e componentes, vem provocando a paralisação das linhas de montagem de várias montadoras, prejudicando a oferta de veículos", analisa Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave, em nota publicada no site da entidade.