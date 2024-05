Veja lista das 10 cidades com mais carros eletrificados no Ceará

Fortaleza concentra o maior volume de carros eletrificados do Ceará, totalizando 3 mil unidades em 2023, segundo dados da empresa especializada NeoCharge. Em seguida, aparecem Eusébio (237) e Juazeiro do Norte (137).

Em todo o Estado, foram contabilizados 4,1 mil carros eletrificados. Desse total, 624 eram totalmente movidos por eletricidade, enquanto o restante era híbrido, ou seja, também possuía motor a combustão.

O número representa um crescimento de 76,6% em relação à frota do ano anterior, quando havia 2,3 mil veículos eletrificados no Estado. Há nove anos, o quantitativo era bem inferior, de apenas 41 automóveis com a tecnologia ecológica.

No Ceará, os modelos mais vendidos são os híbridos da Toyota, como o Corolla no topo (1.025), seguido do Cross (825). Depois, vem o Song Plus (265), da BYD, e o Dolphin (218), da mesma marca, que é 100% elétrico.

Vendas no Nordeste

No Nordeste, o Ceará está na terceira posição entre os estados que mais vendem carros eletrificados. A Bahia lidera o ranking, seguida de Pernambuco.

Veja o ranking abaixo: