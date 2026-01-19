Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 800 - Sorteio de segunda-feira, 19/01; Prêmio de R$ 1,0 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 800 em 19/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Foto do cartão de aposta
Legenda: Sorteio inicia às 20 horas desta segunda-feira
Foto: Divulgação

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

O sorteio da Super Sete 800 acontece nesta segunda-feira, 19/01 e o prêmio está acumulado em R$ 1,0 milhão. Se você quer ser o próximo grande vencedor, não perca tempo e aposte até as 20h30h e garanta a sua chance de ganhar!

Apostar é fácil: você pode registrar sua aposta em qualquer lotérica ou online pelo site, ou aplicativo de loterias da Caixa.

Assista ao vivo o resultado da Super Sete 800

O sorteio será realizado hoje, segunda-feira, às 21h, e você pode acompanhar tudo ao vivo nas redes sociais da Caixa Econômica Federal e também por aqui, no site do Diário do Nordeste.

Confira os números sorteados:

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como participar do sorteio da Super Sete 800?

Para participar do sorteio e tentar levar o prêmio de R$ 1,0 milhão, basta fazer sua aposta até às 20h30h de hoje, segunda-feira.

  • Aposta mínima: R$ 3,00
  • Números disponíveis para escolha: 7 números de 21 opções

Você pode fazer sua aposta de forma rápida e fácil:

  • Em uma lotérica: Vá até a casa lotérica mais próxima e registre sua aposta;
  • Online: Acesse o site oficial da Caixa ou use o aplicativo de loterias da Caixa.

Quais são as probabilidades de ganhar no Super Sete?

As probabilidades de ganhar no Super Sete variam de acordo com o tipo de aposta. Se você fizer a aposta mínima de 7 números, as chances de acertar são:

Probabilidade de acerto 1: em
Nº Apostados Qtd. de acertos: 7 Qtd. de acertos: 6 Qtd. de acertos: 5 Qtd. de acertos: 4 Qtd. de acertos: 3
7 10.000.000 158.730 5.879 392 43,5
8 5.000.000 86.207 3.494 257 31,9
9 2.500.000 47.170 2.108 173 24,0
10 1.250.000 26.042 1.294 119 18,6
11 625.000 14.535 811 84 14,8
12 312.500 8.224 520 61 12,1
13 156.250 4.735 343 45 10,2
14 78.125 2.790 233 35 8,7
15 52.083 1.978 176 28 7,6
16 34.722 1.408 134 23 6,8
17 23.148 1.006 103 19 6,1
18 15.432 723 80 16 5,5
19 10.288 523 63 14 5,1
20 6.859 381 50 12 4,7
21 4.572 280 40 10 4,4

Como apostar sem sair de casa na Super Sete?

Fazer a sua aposta online é simples e rápido. Siga o passo a passo abaixo e garanta já a sua chance de ganhar:

Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF válido;
  • Ter um e-mail ativo;
  • Ter um cartão de crédito com bandeiras Visa, MasterCard ou Elo.

Passo a passo para fazer seu cadastro:

  • Acesse o site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br);
  • Preencha seus dados pessoais;
  • Valide seu cadastro com o link enviado pela Caixa para seu e-mail;
  • Complete o processo e pronto, sua aposta estará registrada.

Aposte até as 20h30h de hoje! Não perca tempo e garanta a sua chance no Super Sete!

A cada sorteio, o prêmio vai aumentando e a chance de mudar de vida também! Não perca a chance de ser o próximo grande vencedor!

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2877 – Sorteio de segunda-feira, 19/01; Prêmio de R$ 3,6 milhões

Apostas para a Lotomania 2877 nessa segunda-feira vão até as 20h30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 33 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3591, desta segunda-feira (19/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
Há 33 minutos
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 800 - Sorteio de segunda-feira, 19/01; Prêmio de R$ 1,0 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 800 em 19/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 33 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2914 de hoje, segunda-feira, 19/01; prêmio é de R$ 9,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2914 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 9,0 milhões.

A. Seraphim
Há 34 minutos
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6931, desta segunda-feira (19/01); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
Há 34 minutos
A imagem mostra duas mãos contando cédulas de 50 reais.
Ana Alves

Reajuste do Salário Mínimo em 2026: o que muda para trabalhadores, previdência e BPC?

Ana Alves
Há 2 horas
Egídio Serpa

Presidente da Enel Ceará é aplaudido por 35 empresários do agro

José Nunes expôs os planos atuais e futuros da empresa para a melhoria do serviço de distribuição de energia elétrica do Ceará, inclusive na Chapada do Apodi.

Egídio Serpa
19 de Janeiro de 2026
Pessoa fazendo pagamento por pix em celular com capinha azul e em cima de bancada de madeira.
Negócios

Pix fora do ar? Sistema apresenta instabilidade nesta segunda (19)

Reclamações foram registradas pelos usuários já no fim da tarde, por volta das 14h.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Entrada principal do edifício Master, com fachada de pedra clara, grandes janelas de vidro e colunas clássicas.
Negócios

FGC começa a ressarcir clientes do Master nesta segunda-feira (19)

A estimativa é que o montante restituído alcance cerca de R$ 40,6 bilhões.

Redação e Agência Brasil
19 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

ArcelorMittal Pecém abre inscrições para 80 vagas para estágio

Oportunidades para níveis técnico e superior incluem vagas para mulheres e moradores de municípios do entorno de S. Gonçalo do Amarante

Egídio Serpa
19 de Janeiro de 2026
Edifício moderno da CAIXA Econômica Federal na cidade, destacando fachada de vidro e arquitetura empresarial, com estacionamento e rua ao redor.
Papo Carreira

Concurso Caixa: o que cai na prova? Veja conteúdo completo do edital

As provas acontecem no próximo dia 1º de fevereiro. O certame oferta 184 vagas imediatas.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

O Fórum Econômico de Davos e o mundo fragmentado

O tecido social interno dos países esgarça-se, e a desigualdade já é identificada como o risco global mais interconectado para a próxima década.

Egídio Serpa
19 de Janeiro de 2026
Imagem mostra canetas e lápis.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas no CE nesta segunda-feira (19)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Prédios
Victor Ximenes

Síndicos em alerta: Reforma tributária deve impactar orçamento de condomínios

Especialistas preveem aumento de custos para condomínios. Este ano deve ser de preparação para mudanças.

Victor Ximenes
19 de Janeiro de 2026
Volante da Dupla Sena.
Negócios

Com Dupla Sena pagando R$ 9 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (19).

Redação
19 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Fernando Cirino adverte: “Se a Enel deixar o Ceará, vamos nos arrepender”

Ele lembra que, se isso ocorrer, acontecerá aqui o que aconteceu em Goiás, onde o governo e a população arrependem-se de ter tirado a Enel de lá

Egídio Serpa
19 de Janeiro de 2026
Vista aérea de avenida larga com carros e motos em movimento.
Automóvel

Quase 12 mil motoristas do Ceará têm renovação automática da CNH após adesão ao Bom Condutor

A medida beneficia motoristas sem infrações de trânsito nos últimos 12 meses e inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Redação
18 de Janeiro de 2026
Tele Sena: confira o resultado deste domingo (18/01)
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (18/01)

As dezenas são sorteadas com transmissão pelo canal no YouTube.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Cartelas da Mega-Sena.
Negócios

Aposta do Ceará acerta a quina na Mega-Sena e leva quase R$ 30 mil

O concurso 2961, realizado no sábado (17/01), não teve ganhadores na faixa principal.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Foto que contém o interior de uma academia no Ceará.
Negócios

Por que Fortaleza se tornou umas das cidades do Brasil com mais academias e profissionais do setor?

Mercado fitness no Ceará dobra praticamente em seis anos.

Luciano Rodrigues
18 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6034, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6034, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal foi realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2961 deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 41,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2961 deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 41,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3590, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3590, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Resultado da +Milionária 321 de hoje 17/01; prêmio é de R$ 17,5 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 321 de hoje 17/01; prêmio é de R$ 17,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Resultado da Loteca 1229 de hoje 17/01; prêmio é de R$ 2,5 milhões
Negócios

Resultado da Loteca 1229 de hoje 17/01; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6930, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 11,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6930, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 11,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Resultado da Timemania 2344 de hoje, 17/01; prêmio é de R$ 2,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2344 de hoje, 17/01; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1165 de hoje, 17/01; prêmio é de R$ 1,5 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1165 de hoje, 17/01; prêmio é de R$ 1,5 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
17 de Janeiro de 2026
Foto que contém Porto do Pecém, por onde saem principalmente as exportações do Ceará.
Negócios

Quais municípios cearenses lideraram as exportações para a União Europeia?

Países do bloco europeu devem criar maior zona de livre comércio do mundo com acordo com Mercosul.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Paulista contrata fintech cearense para pagar seus 19 mil funcionários

Tudo é feito por meio de aplicativo criado e desenvolvido por jovens especialistas em TI da própria empresa e operado pelo celular

Egídio Serpa
17 de Janeiro de 2026