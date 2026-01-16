Diário do Nordeste
Veja agora o resultado da Lotomania 2876 – Sorteio de sexta-feira, 16/01; Prêmio de R$ 3,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2876 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Resultado da Lotomania
Legenda: Os sorteios da Lotomania acontecem às terças e às sexta-feiras
Foto: Foto: Reprodução
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Hoje, 16/01, o sorteio da Lotomania 2876 está oferecendo um prêmio de R$ 3,0 milhões para o vencedor. Quer saber como participar? Fique atento aos detalhes abaixo!

Mas, antes, acompanhe o sorteio ao vivo, a partir das 20h, no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube, redes sociais e também por aqui, no Diário do Nordeste.

Para garantir sua participação, é necessário que faça sua aposta até às 19h de hoje, sexta-feira, em qualquer casa lotérica ou através do site, ou aplicativo de Loterias da Caixa.

Os números sorteados serão divulgados aqui, nesta página, imediatamente após o sorteio.

Confira agora o resultado da Lotomania 2876

Veja ao vivo o sorteio da Lotomania 2876 e fique atento que os números sorteados serão atualizados aqui no site do Diário do Nordeste, a partir das 20h.

Como apostar na Lotomania 2876?

Para participar do concurso da Lotomania 2876, siga um dos seguintes métodos de aposta:

  • Lotéricas Credenciadas: Faça sua aposta presencialmente em qualquer lotérica mais próxima de você
  • Internet Banking Caixa: Correntistas da Caixa podem apostar diretamente via internet banking.
  • Loterias Online: Aposte de forma rápida e segura pelo site Loterias Online ou pelo aplicativo da Caixa.

Lembre-se: as apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, garantindo que você participe do concurso do dia e leve o prêmio para casa!

Quanto custa apostar na Lotomania?

A aposta na Lotomania tem um custo fixo de R$ 3,00. Essa é a única opção disponível para participar do concurso. Ao apostar, você pode selecionar 50 números entre os 100 disponíveis, aumentando suas chances de ganhar.

Saiba quantos números você precisa acertar para ganhar

Na Lotomania, você pode ganhar prêmios acertando 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até nenhum número. Isso mesmo, a chance de ganhar não se limita a acertar vários números – você também pode ser premiado acertando nenhum!

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 799 - Sorteio de sexta-feira, 16/01; Prêmio de R$ 950 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 799 em 16/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 35 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3589, desta sexta-feira (16/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 36 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2913 de hoje, sexta-feira, 16/01; prêmio é de R$ 8,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2913 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 8,5 milhões.

A. Seraphim
Há 36 minutos
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6929, desta sexta-feira (16/01); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 37 minutos
imagem mostra aviões da azul e latam estacionados no aeroporto de fortaleza.
Igor Pires

Aeroporto de Fortaleza volta a movimentar mais de 6 milhões de passageiros

Igor Pires
16 de Janeiro de 2026
Sede da Infra S.A.
Papo Carreira

Infra S.A. abre inscrição de concurso público com salário de R$ 10 mil; veja cargos

Interessados podem se candidatar até o dia 4 de fevereiro.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Economista português: “Ceará é protagonista da economia azul no Brasil”

Miguel Marques, especialista na economia do mar, sugere que os cearenses invistam na qualificação da mão de obra

Egídio Serpa
16 de Janeiro de 2026
Fachada do IFCE.
Papo Carreira

IFCE abre vagas para curso gratuito de empreendedorismo digital

Podem se inscrever residentes de Fortaleza com idades entre 16 e 35 anos.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Soul Jeri consolida Jericoacoara como maior Réveillon de Praia do Brasil
Negócios

“Soul Jeri” consolida Jericoacoara como maior Réveillon de Praia do Brasil

Mais de 23.595 turistas estiveram presentes na região entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro

Agência de Conteúdo DN
16 de Janeiro de 2026
atriz Deborah Secco posa para a foto utilizando as roupas fitness do Grupo Nayane
Negócios

Grupo Nayane lança marca fitness “Nay Sport” com Deborah Secco como modelo

Com experiência de 20 anos no mercado, o grupo tem sua estreia no mercado fitness estabelecido com novo lançamento.

Agência de Conteúdo DN
16 de Janeiro de 2026
Foto que contém movimentação de contêineres em navio no Porto de Fortaleza.
Negócios

Terminal de contêineres do Mucuripe entra em pacote de concessões com investimento de R$ 400 milhões

Área no Porto de Fortaleza já estava prevista para ser cedida à iniciativa privada em anos anteriores.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Close-up de páginas de passaporte com visto americano estampado, simbolizando processos de imigração e solicitação de visto para os Estados Unidos.
Negócios

Suspensão de vistos por Trump e Copa geram corrida que até triplica procura em Fortaleza

A suspensão é apenas para imigração, mas tem preocupado quem pretende obter o visto de turismo.

Letícia do Vale
16 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Energia elétrica: Lula apaga o sol e acende o carvão

Governo oficializa contrato com empresa de Santa Catarina que produzirá energia elétrica a carvão mineral, a um preço 62% mais caro

Egídio Serpa
16 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2960 desta quinta-feira (15/01); prêmio é de R$ 35,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2960 desta quinta-feira (15/01); prêmio é de R$ 35,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
15 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3588, desta quinta-feira (15/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3588, desta quinta-feira (15/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
15 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1164 de hoje, 15/01; prêmio é de R$ 1,1 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1164 de hoje, 15/01; prêmio é de R$ 1,1 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
15 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6928, desta quinta-feira (15/01); prêmio é de R$ 9,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6928, desta quinta-feira (15/01); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
15 de Janeiro de 2026
Resultado da Timemania 2343 de hoje, 15/01; prêmio é de R$ 2,4 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2343 de hoje, 15/01; prêmio é de R$ 2,4 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
15 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Mercado teme que liquidação do Banco Master seja anulada

Banco Central liquida a Reag, gestora de fundos que, além do Master, teria ligações com o PCC

Egídio Serpa
15 de Janeiro de 2026
Programa Ceará Credi.
Papo Carreira

Ceará Credi abre seleção para agente de microcrédito; veja detalhes

Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo, e disponibilidade para viagens.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Missão CDL Jovem
Victor Ximenes

Os insights que empresários do Ceará trazem da NRF, maior evento de varejo do mundo

Victor Ximenes
15 de Janeiro de 2026
foto da fachada de uma agência da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Concurso Caixa: veja como são as provas objetivas e discursivas

O certame oferta 184 vagas imediatas de nível superior e mais 552 para cadastro de reserva.

Redação
15 de Janeiro de 2026
zona de processamento de exportação localizada no porto do pecém e onde será construído o data center da casa dos ventos
Victor Ximenes

Obra do data center do TikTok no Ceará é iniciada

Com todas as fases de expansão, empreendimento deve ser o maior investimento privado da história do Brasil

Victor Ximenes
15 de Janeiro de 2026
Imagem de um cartão do Bolsa Família para matéria sobre calendário de janeiro de 2026.
Negócios

Bolsa Família: confira calendário de pagamento para janeiro de 2026

Data de cada pagamento é vinculada ao último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Redação
15 de Janeiro de 2026
Volante da Mega-sena.
Negócios

Com Mega-Sena sorteando R$ 35 milhões, veja loterias do dia

Saiba como participar dos sorteios desta quinta-feira (15).

Redação
15 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Chega!!! Faec pinta-se para a guerra contra a Enel Ceará

Federação da Agricultura e Pecuária convoca reunião de produtores rurais para iniciar campanha contra renovação da concessão da distribuidora

Egídio Serpa
15 de Janeiro de 2026
Trabalhadores dos correios.
Negócios

​O que pode mudar nos Correios do Ceará com a nova reestruturação?

Empresa estatal permanece estudando formas de estancar crise.

Luciano Rodrigues
15 de Janeiro de 2026
Veículos à venda em concessionária.
Victor Ximenes

Venda de carros fecha 2025 em alta no CE e motos disparam; veja os mais vendidos

Victor Ximenes
15 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2875 – Sorteio de quarta-feira, 14/01; Prêmio de R$ 2,1 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2875 – Sorteio de quarta-feira, 14/01; Prêmio de R$ 2,1 milhões

Apostas para a Lotomania 2875 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
14 de Janeiro de 2026