Troféu Check Up 2024 homenageia nomes da saúde em noite de celebração

Maior premiação de saúde e beleza do Ceará, a edição de 2024 do Troféu Check Up acontece nesta quinta-feira (17), no Palatium Buffet, reunindo grandes nomes do setor. A noite de reconhecimento tem realização do Programa Check Up, da TV Diário e do Sistema Verdes Mares.

Os homenageados são profissionais com trajetórias exemplares: Dr. André Pessoa (neurologista infantil), Dr. Haim Erel (cirurgião plástico), Dr. Huygens Garcia (cirurgião geral), Dra. Kaline Ferraz (dermatologista), Dra. Maria Helena Ferrer (ginecologista e obstetra), Dr. Ronald Pedrosa (infectologista) e Talita Bessa (fisioterapeuta dermatofuncional). A escolha dos nomes foi feita por uma comissão, formada pela direção do programa e por jornalistas renomados.

O Check Up está há 26 anos no ar e é apresentado pela jornalista Natália Varela. O programa leva informações sobre saúde e bem-estar a telespectadores de todo o Brasil, debatendo tópicos relevantes e prestando serviços.

“É uma festa para coroar nossa saúde e estética, tão respeitadas em todo o mundo, com uma motivação muito nobre: reconhecer a importância de profissionais com currículos e legados tão incríveis. Estou extremamente feliz em poder dar honra a quem merece honra”, relata a comunicadora.

O cerimonial será conduzido por Natália e também por Roger Flores, ex-jogador de futebol e comentarista do Grupo Globo. A festa contará ainda com atrações especiais, como o show de Paulo Ricardo, a Banda Acaiaca e o pianista Paulo Rodrigo.

Serviço

Troféu Check Up 2024

Data: 17 de outubro de 2024 (quinta-feira)

Local: Palatium Buffet - Av. Hermínio de Castro, 175 - Parque Manibura, Fortaleza - CE

Atrações musicais: Paulo Ricardo, Banda Acaiaca e Paulo Rodrigo