Top 10: as motos mais vendidas de 2020

Em 2020, mais de 816,6 mil motos novas foram vendidas em todo o Brasil. Do total, cerca de 30% correspondem a um único modelo: Honda/CG 160. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram 238.976 unidades comercializadas desde janeiro, tornando este o veículo de duas rodas mais vendido do ano.

Em seguida no ranking, aparece a Honda Biz, com 123.734 unidades vendidas; Honda/NXR160, com 89.620; Honda/POP 110I, com 74.788; e, completando a lista das cinco mais comercializadas, Honda/CB 250F TWISTER, com 25.118 unidades.

No acumulado do ano, a marca Honda apresenta o maior índice de motos novas vendidas, com 77,3%. Na sequência, aparece a Yamaha (15,6%), BMW (1,15%) e Kawasaki (0,95%).

Seminovos e usados

Ainda de acordo com a Fenabrave, o mercado automobilístico sofreu uma redução de 10,38% na venda de motos seminovas em 2020 em comparação ao acumulado de 2019. Neste ano, foram 2.447.820 modelos vendidos, enquanto em 2019, foram mais de 2.731.200 unidades.

No segmento de seminovos e usados, a Honda lidera as vendas com 78,53%, seguida da Yamaha (13,04%), Suzuki (2,64%) e Kawasaki (4,81%).