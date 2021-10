Ter recebido auxílio emergencial impossibilita um financiamento imobiliário? Tire dúvidas

O Auxílio Emergencial é um benefício ofertado à população de baixa renda desde abril de 2020, em virtude da consequência econômica causada pela pandemia de Covid-19.

No entanto, a renda do cidadão que recebeu o auxílio no ano passado pode ter mudado e, agora, ele pode ter interesse em financiar um imóvel. É possível?

A resposta para esta pergunta é sim. Segundo o economista e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Érico Veras, ter recebido qualquer parcela do benefício não é impeditivo na hora de tentar comprar um imóvel.

Érico Veras Economista e professor da Universidade Federal do Ceará “Teoricamente não é para ter nenhum impeditivo ter recebido o auxílio emergencial. Na realidade, a instituição financeira que for financiar vai pedir as informações de renda. Então, não tem nenhum tipo de problema, até porque o auxílio emergencial cobre pessoas com até determinada faixa de renda”

A Caixa Econômica Federal informou ainda que cidadãos que receberam auxílio emergencial em 2020/2021 não têm restrições para financiar imóvel pelo programa Minha Casa Verde e Amarela.

Em resposta ao Diário do Nordeste, o banco informou que o cidadão pode ter acesso ao financiamento contanto que atenda às regras do programa.

Quais as regras do programa Casa Verde e Amarela?

O programa Casa Verde e Amarela (antigo Minha Casa Minha Vida) separa as famílias por faixas de renda, ofertando a cada grupo uma série de condições diferenciadas de financiamento. São elas:

Famílias com renda bruta de até R$ 2 mil: Empreendimento pode ser financiado pela Caixa Econômica Federal com taxas de juros que podem chegar até 4,75% ao ano e subsídios até R$ 477,5 mil, de acordo com a sua renda e região onde você mora. A pessoa contemplada tem até 30 anos para pagar.

Empreendimento pode ser financiado pela Caixa Econômica Federal com taxas de juros que podem chegar até 4,75% ao ano e subsídios até R$ 477,5 mil, de acordo com a sua renda e região onde você mora. A pessoa contemplada tem até 30 anos para pagar. Famílias com renda bruta de até R$ 4 mil: O s subsídios podem chegar até R$ 29 mil de acordo com sua renda e localização do imóvel.

s subsídios podem chegar até R$ 29 mil de acordo com sua renda e localização do imóvel. Famílias com renda bruta de até R$ 7 mil: A taxas de juros são atrativas na aquisição da casa própria.

Como financiar imóvel pelo Casa Verde e Amarela

Para financiar um imóvel pelo Casa Verde e Amarela é necessário garantir que a família tenha rendimento mensal de até R$ 7 mil. Assim, é possível fazer a contratação de forma individual ou por meio de uma empreiteira.

Em seguida, você pode fazer uma simulação para saber quanto você terá direito a investir e entregar a documentação em um correspondente Caixa Aqui, ou na agência da Caixa.

Por fim, a Caixa deve fazer a análise do cadastro, além de analisar a sua documentação e a documentação do imóvel escolhido.

Caso aprovado, o banco deve mostrar as melhores condições para o financiamento.