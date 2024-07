Tarifas de água e esgoto da Cagece vão subir 8% a partir de agosto

As tarifas de água e esgoto da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) terão aumento de 8% a partir do dia 5 de agosto de 2024. O reajuste, informado pela Companhia neste sábado (6), será aplicado de forma linear em todas as categorias de consumo nos municípios operados pela empresa.

Segundo a Cagece, a revisão foi aprovada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce), através da Resolução nº 13/2024.

Com a aplicação do percentual autorizado pela agência reguladora, a tarifa média dos serviços de água e esgoto da Cagece passa a ser de R$ 6,29 por metro cúbico.

Justificativa do reajuste

A revisão, explica a Companhia, “leva em consideração o aumento nos custos e a necessidade de garantir o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, a operação dos sistemas, bem como manutenção, expansão e melhoria dos serviços prestados à população”.

O reajuste também leva em conta, segundo a Cagece, “a necessidade de cumprimento das metas pactuadas de universalização, qualidade e continuidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, previstos em contrato”.