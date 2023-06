Shein começa a produzir peças de roupa em fábrica no Nordeste em julho, diz empresário

Em julho, a Shein — empresa chinesa de e-commerce — deve começar a produzir peças de roupa no Rio Grande do Norte. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (29) pelo diretor-presidente da companhia de tecidos Coteminas, Josué Gomes, após uma reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto.

Segundo o G1, a governadora Fátima Bezerra e o representante da Shein, Marcelo Claure, também participaram do encontro com Lula.

"Viemos aqui com a governadora Fátima porque estaremos começando agora, no mês de julho, a produção de peças do vestuário para o mercado doméstico nacional, brasileiro, e para toda a região do Rio Grande do Norte", disse Josué Gomes, que também preside a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

A fábrica da Coteminas que irá produzir peças para a Shein fica em Macaíba, a 17 quilômetros de distância de Natal. Já as oficinas de costura estarão espalhadas pelo estado potiguar. "Vamos começar por jeans, produtos de brim em geral e malhas de algodão", afirmou o empresário.

Shein no Brasil

O chefe da Shein na América Latina, Marcelo Claure, afirmou que a produção no Rio Grande do Norte faz parte do "compromisso" assumido pela empresa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de trazer parte da produção para o Brasil. "Faz parte de um processo", ele disse.

O executivo explicou ainda que a Shein fechará parcerias com fabricantes brasileiros, em diferentes estados, para produzir diferentes peças. "São produtos da Shein made in Brasil para o Brasil. Nosso plano é ter duas mil fábricas e não só fabricar para o Brasil, mas o Brasil ser uma parte importante para exportar na América Latina", comentou.

No último mês de abril, a empresa anunciou um investimento de R$ 750 milhões no País durante os próximos anos.

