Segundo Encontro de Produtores Rurais ocorre em Morada Nova visando fortalecer o setor agropecuário

O segundo Encontro de Produtores Rurais aconteceu neste sábado (26), em Morada Nova. O evento, promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), tem como objetivo unir o setor agropecuário.

Segundo o presidente da Faec, Amílcar Silveira, cerca de 3 mil agropecuaristas da região do Vale do Jaguaribe compareceram ao encontro, realizado no Ginásio de Esportes Dr. Jorge Luís Chagas Maia..

Durante o evento, foram apresentadas ações do Sistema Faec/Senar para os produtores, além de serem debatidas questões de interesse do setor da agropecuária cearense.

Silveira ressaltou a importância do projeto para fortalecer o setor. "Somos muitos, mas precisamos ser fortes. Nossa união é hoje necessária porque se avolumam e são cada vez mais desafiadores os problemas que nos afligem", disse.

Temas discutidos

O primeiro Encontro de Produtores Rurais ocorreu em 6 de maio, em Quixeramobim, reunindo mais de 2 mil produtores do Sertão Central.

A reunião discutiu temas como a gestão da produção de leite, o uso das águas do rio São Francisco para irrigação agrícola, o preço da energia para estabelecimentos rurais e condição das estradas que cortam os polos agrícolas.

Desta vez, em Morada Nova, diversos produtores rurais celebraram as conquistas que aconteceram em virtude desses encontros.

Edneuly Lourenço, de Quixadá, tem foco na produção de leite e derivados, principalmente do queijo boursin, de origem francesa. Com os encontros dos produtores rurais, ela comemorou o aumento considerável das vendas

"A gente produz queijo coalho, requeijão, nata e queijo boursin, nosso carro-chefe. Essa oportunidade que esse evento dá é visibilidade para o produto. Estamos produzindo dentro do sertão e dentro de casa. No começo foi difícil, mas agora conseguimos clientes através dos eventos, primeiro evento foi PEC Nordeste deu uma alavancada na nossa produção", contou a produtora rural.

Outra produtora rural também de Quixadá que também compareceu ao encontro em Morada Nova foi Elenir Lima. Os produtos dela, focados em derivados do leite de cabra, estão com maior destaque no merado regional.

"É uma vitrine para a gente. Desde 2016, eu trabalho produzindo iogurte derivado de leite de cabra e é uma oportunidade excelente de divulgar o nosso produto e é um produto muito bom, 100% artesanal, sem conservantes", disse.

"Momento ímpar"

Para Eduardo Júnior, presidente do Sindicato Rural de Morada Nova, o segundo encontro superou as expectativas da organização em termos de sucesso de público, e a organização já mira surpreender no próximo evento, no Sertão dos Inhamuns.

"É um momento ímpar na nossa região, estamos recebendo todos os produtores rurais do Vale do Jaguaribe, estamos muito felizes porque os parceiros chegaram juntos. Sucesso total esse evento, quebramos o recorde do que já fizemos, mas cada evento é um desafio. Então o do Inhamuns vai ser maior", projetou.

A avaliação da parceria com o Sistema Faec/Senar é vista com bons olhos por Joaquim Cartaxo, superintendente do Sebrae Ceará, para quem a união dos produtores rurais traz importantes conquistas para o setor.

"É uma parceria que capacita os pequenos produtores para a gestão empresarial dos seus negócios. Organizados em associações, cooperativas, rede de compras, potencializa o negócio de cada um e todos ganham. Isso faz com que a economia se dinamize ainda mais", pontuou.

A série de encontros deve ocorrer em todas as regiões do Estado, promovida pelo Sistema Faec/Senar, conta com o apoio do Sebrae Ceará.