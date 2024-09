Sebrae abre inscrições para startups participarem do Siará Tech Summit 2024

O Sebrae está com inscrições abertas para startups que desejam participar como expositoras no Siará Tech Summit 2024. O evento, que ocorrerá entre os dias 23 e 25 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará, tem como objetivo reunir as principais inovações e empreendedores do Brasil. As inscrições para expositores estão disponíveis até o dia 15 de outubro pelo site.

Com 200 startups já confirmadas, o Siará Tech Summit promete ser uma vitrine para projetos inovadores, oferecendo oportunidades de networking com investidores, empreendedores e possíveis parceiros de negócios. Os expositores poderão participar de rodadas de negócios exclusivas, podendo apresentar a startup a investidores em busca inovações que possam agregar valor aos seus negócios. Além disso, haverá concurso de startups, ampliando as chances de investimento e expansão.

Para se tornar uma expositora, a startup deve ter projetos prontos e pode ser de qualquer lugar do Brasil. O custo para participação varia de acordo com a localização da startup: R$ 200 para empresas de Fortaleza e de outras capitais, e R$ 100 para startups do interior do Ceará. As inscrições para o segundo lote seguem até a data do evento.

O Sebrae oferece stands equipados com balcão, logo da empresa e acesso à internet para facilitar a interação com o público. Para garantir sua vaga, basta acessar o site oficial e concluir a inscrição até 15 de outubro.

Serviço:

Siará Tech Summit 2024

23 e 25 de outubro no Centro de Eventos do Ceará

Inscrições para startups expositoras: Até dia 15 de outubro pelo site.