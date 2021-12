Saque-aniversário do FGTS é liberado para nascidos em dezembro

Trabalhadores com carteira assinada nascidos em dezembro podem aderir ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e retirar o valor a partir desta quarta-feira (1º).

Os interessados na modalidade podem fazer a adesão pelo aplicativo do FGTS, pelo site, nos caixas eletrônicos da Caixa ou nas agências do banco.

O prazo para adesão à possibilidade, implementada em 2019, é 31 de dezembro. A retirada do dinheiro por quem optou pelo saque-aniversário, porém, pode ser feita até dois meses depois.

Prazo para retirada

Para os aniversariantes de dezembro, portanto, a retirada pode ocorrer até 28 de fevereiro. Aniversariantes de novembro que optaram pelo saque aniversário tem até 31 de janeiro para sacar o valor e nascidos em outubro tem até 31 de dezembro.

No saque-aniversário, o beneficiário pode sacar uma quantia do seu FGTS de acordo com o mês do aniversário. A condição é que, caso o trabalhador seja demitido, não poderá fazer o saque-rescisão. Ele ainda tem direito à multa de 40% do FGTS.

Caso o trabalhador não faça a retirada do dinheiro até a data limite, o valor volta automaticamente para a conta do FGTS.