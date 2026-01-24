Resultado Dia de Sorte 1168 de hoje, 24/01; prêmio é de R$ 150 mil

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

No concurso 1168, o Dia de Sorte vai sortear um valor de R$ 150 mil. Se quiser acompanhar, o sorteio vai acontecer às 20h deste sábado pela Caixa Econômica Federal. A aposta mínima é no valor de R$ 2,00.

Resultado Dia de Sorte concurso 1168

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar no Dia de Sorte?

Para participar, você precisa escolher de 7 a 15 números dentre os 31 que estão disponíveis, além de "1 Mês de Sorte". Assim, cada concurso sorteia sete números e um "Mês de Sorte". Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 3,6,9 ou 12 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos Aposta mínima: R$2,00 - 7 números Faixas de premiação 7 acertos 6 acertos 5 acertos 4 acertos Mês de Sorte 7 (aposta simples) 2.629.575 15.652 453 37 12 8 (8 apostas) 328.696 4.083 185 21 12 9 (36 apostas) 73.043 1.422 90 13 12 10 (120 apostas) 21.913 596 49 9 12 11 (330 apostas) 7.968 284 29 6 12 12 (792 apostas) 3.320 149 19 5 12 13 (1.716 apostas) 1.532 85 13 4 12 14 (3.432 apostas) 766 51 9 3 12 15 (6.435 apostas) 408 32 7 3 12

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos;

Possuir um CPF;

Ter um e-mail;

Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

Acesse o site:www.loteriasonline.caixa.gov.br

Informe os seus dados pessoais;

Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;

Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.

