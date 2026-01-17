Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Resultado Dia de Sorte 1165 de hoje, 17/01; prêmio é de R$ 1,5 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:23)
Negócios
Dia de Sorte
Legenda: Sorteio do Dia de Sorte é realizado pela Caixa Econômica Federal
Foto: Reprodução
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

No concurso 1165, o Dia de Sorte vai sortear um valor de R$ 1,5 milhão. Se quiser acompanhar, o sorteio vai acontecer às 20h deste sábado pela Caixa Econômica Federal. A aposta mínima é no valor de R$ 2,00.

Resultado Dia de Sorte concurso 1165

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar no Dia de Sorte?

Para participar, você precisa escolher de 7 a 15 números dentre os 31 que estão disponíveis, além de "1 Mês de Sorte". Assim, cada concurso sorteia sete números e um "Mês de Sorte". Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 3,6,9 ou 12 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos

Aposta mínima: R$2,00 - 7 números

Faixas de premiação7 acertos6 acertos5 acertos4 acertosMês de Sorte
7 (aposta simples)2.629.57515.6524533712
8 (8 apostas)328.6964.0831852112
9 (36 apostas)73.0431.422901312
10 (120 apostas)21.91359649912
11 (330 apostas)7.96828429612
12 (792 apostas)3.32014919512
13 (1.716 apostas)1.5328513412
14 (3.432 apostas)766519312
15 (6.435 apostas)408327312

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site:www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2961 deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 41,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 26 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3590, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 26 minutos
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 321 de hoje 17/01; prêmio é de R$ 17,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 26 minutos
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1229 de hoje 17/01; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 26 minutos
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6930, deste sábado (17/01); prêmio é de R$ 11,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 44 minutos
Negócios

Resultado da Timemania 2344 de hoje, 17/01; prêmio é de R$ 2,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 57 minutos
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1165 de hoje, 17/01; prêmio é de R$ 1,5 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 57 minutos
Foto que contém Porto do Pecém, por onde saem principalmente as exportações do Ceará.
Negócios

Quais municípios cearenses lideraram as exportações para a União Europeia?

Países do bloco europeu devem criar maior zona de livre comércio do mundo com acordo com Mercosul.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Paulista contrata fintech cearense para pagar seus 19 mil funcionários

Tudo é feito por meio de aplicativo criado e desenvolvido por jovens especialistas em TI da própria empresa e operado pelo celular

Egídio Serpa
17 de Janeiro de 2026
Fachada da FCPC.
Victor Ximenes

Fundações aceleram fomento à pesquisa científica no Ceará

Victor Ximenes
17 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Cearense espia o Céu e pergunta: E as chuvas? Onde estão as chuvas?

Agropecuária do Ceará depende 100% das águas pluviais. Ciência do clima indica que 2026 poderá ser ano de baixa pluviometria

Egídio Serpa
17 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 799 - Sorteio de sexta-feira, 16/01; Prêmio de R$ 950 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 799 - Sorteio de sexta-feira, 16/01; Prêmio de R$ 950 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 799 em 16/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
16 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3589, desta sexta-feira (16/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3589, desta sexta-feira (16/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
16 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2913 de hoje, sexta-feira, 16/01; prêmio é de R$ 8,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2913 de hoje, sexta-feira, 16/01; prêmio é de R$ 8,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2913 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 8,5 milhões.

A. Seraphim
16 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6929, desta sexta-feira (16/01); prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6929, desta sexta-feira (16/01); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
16 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2876 – Sorteio de sexta-feira, 16/01; Prêmio de R$ 3,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2876 – Sorteio de sexta-feira, 16/01; Prêmio de R$ 3,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2876 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
16 de Janeiro de 2026
imagem mostra aviões da azul e latam estacionados no aeroporto de fortaleza.
Igor Pires

Aeroporto de Fortaleza volta a movimentar mais de 6 milhões de passageiros

Igor Pires
16 de Janeiro de 2026
Sede da Infra S.A.
Papo Carreira

Infra S.A. abre inscrição de concurso público com salário de R$ 10 mil; veja cargos

Interessados podem se candidatar até o dia 4 de fevereiro.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Economista português: “Ceará é protagonista da economia azul no Brasil”

Miguel Marques, especialista na economia do mar, sugere que os cearenses invistam na qualificação da mão de obra

Egídio Serpa
16 de Janeiro de 2026
Fachada do IFCE.
Papo Carreira

IFCE abre vagas para curso gratuito de empreendedorismo digital

Podem se inscrever residentes de Fortaleza com idades entre 16 e 35 anos.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Soul Jeri consolida Jericoacoara como maior Réveillon de Praia do Brasil
Negócios

“Soul Jeri” consolida Jericoacoara como maior Réveillon de Praia do Brasil

Mais de 23.595 turistas estiveram presentes na região entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro

Agência de Conteúdo DN
16 de Janeiro de 2026
atriz Deborah Secco posa para a foto utilizando as roupas fitness do Grupo Nayane
Negócios

Grupo Nayane lança marca fitness “Nay Sport” com Deborah Secco como modelo

Com experiência de 20 anos no mercado, o grupo tem sua estreia no mercado fitness estabelecido com novo lançamento.

Agência de Conteúdo DN
16 de Janeiro de 2026
Foto que contém movimentação de contêineres em navio no Porto de Fortaleza.
Negócios

Terminal de contêineres do Mucuripe entra em pacote de concessões com investimento de R$ 400 milhões

Área no Porto de Fortaleza já estava prevista para ser cedida à iniciativa privada em anos anteriores.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Close-up de páginas de passaporte com visto americano estampado, simbolizando processos de imigração e solicitação de visto para os Estados Unidos.
Negócios

Suspensão de vistos por Trump e Copa geram corrida que até triplica procura em Fortaleza

A suspensão é apenas para imigração, mas tem preocupado quem pretende obter o visto de turismo.

Letícia do Vale
16 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Energia elétrica: Lula apaga o sol e acende o carvão

Governo oficializa contrato com empresa de Santa Catarina que produzirá energia elétrica a carvão mineral, a um preço 62% mais caro

Egídio Serpa
16 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2960 desta quinta-feira (15/01); prêmio é de R$ 35,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2960 desta quinta-feira (15/01); prêmio é de R$ 35,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
15 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3588, desta quinta-feira (15/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3588, desta quinta-feira (15/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
15 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1164 de hoje, 15/01; prêmio é de R$ 1,1 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1164 de hoje, 15/01; prêmio é de R$ 1,1 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
15 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6928, desta quinta-feira (15/01); prêmio é de R$ 9,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6928, desta quinta-feira (15/01); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
15 de Janeiro de 2026
Resultado da Timemania 2343 de hoje, 15/01; prêmio é de R$ 2,4 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2343 de hoje, 15/01; prêmio é de R$ 2,4 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
15 de Janeiro de 2026