Resultado da Timemania 2343 de hoje, 15/01; prêmio é de R$ 2,4 milhões
Saiba como participar do sorteio da Timemania.
No concurso 2343, a Timemania vai sortear um valor de R$ 2,4 milhões. Você pode acompanhar o sorteio pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h de hoje quinta-feira, 15/01. Para participar, o valor mínimo é de R$ 3,50.
Resultado Timemania concurso 2343
Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.
Como jogar na Timemania?
Para participar, é preciso escolher dez números e um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time de Coração. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.
Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos).
Quais são as probabilidades?
Segundo a Caixa, as chances de ganhar a Timemania variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:
Probabilidades de acertos
Aposta mínima: R$3,50 - 10 números
|Faixas
|Quantidade de acertos
|Probabilidade de acerto (1 em)
|1º
|7 números
|26.472.637
|2º
|6 números
|216.103
|3º
|5 números
|5.220
|4º
|4 números
|276
|5º
|3 números
|29
|Time do Coração
|Um clube de futebol
|80
Como apostar pela Internet?
Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:
- Ser maior de 18 anos;
- Possuir um CPF;
- Ter um e-mail;
- Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.
Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:
- Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br
- Informe os seus dados pessoais;
- Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
- Conclua o preenchimento.
Como acompanhar o concurso ao vivo?
Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.
