Recife FM recebe o Prêmio Top Of Mind Qualidade Brasil

A Recife FM, integrante do Sistema Verdes Mares de Comunicação, recebeu nesta quarta-feira (7) o selo e certificado do Prêmio Top Of Mind Qualidade Brasil, realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisa e Qualidade (INPEQ), na categoria emissora de rádio.

A premiação, que abrange todo o território nacional, tem se mostrado um instrumento de marketing eficaz para empresas de diversos segmentos. É concedida anualmente a empresas, entidades e profissionais que se destacam no mercado brasileiro.

Para o gerente comercial da Recife FM, Marcelo Pitanga, a premiação é uma validação do trabalho que vem sendo realizado pela emissora. “Mostra a qualidade e o profissionalismo da Rádio Recife, que é primeiro lugar no ibope. Essa certificação nacional valida o trabalho, a dedicação e a qualidade da boa programação”, comemora.