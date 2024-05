Mineradora canadense investe R$ 35 milhões no CE para exploração de matéria-prima de carros híbridos

A Pedra Branca do Brasil Mineração Ltda, subsidiária da mineradora canadense ValOre Metals Corp, já investiu R$ 35 milhões para explorar platina e paládio no Ceará. Após finalizar as sondagens para identificar o potencial, em 2024, a empresa foca no beneficiamento de minério, cujo processo consiste na extração dos materiais para testes em laboratórios.

Os aportes foram aplicados entre 2019 e 2024, nos municípios de Pedra Branca, Boa Viagem, Mombaça e Tauá, totalizando pouco mais de 23 mil metros. As informações são do geólogo e gerente geral do projeto, Thiago Diniz. “Quando os testes estiverem concluídos, entramos na fase de viabilidade econômica”, disse.

“Se os estudos demonstrarem viabilidade, a próxima etapa é a de licenciamento ambiental e poderá ser realizada já nos próximos anos, a depender da evolução do projeto”, completou.

Atualmente, a mineradora gera cerca de 20 empregos diretos no Estado. Novos postos de trabalho também poderão ser criados, mas o quantitativo só será definido conforme o empreendimento avançar.

Empresa mira na indústria de H₂V e veículos híbridos

O Brasil poderá ser o primeiro país da América Latina a produzir esses metais.

“Atualmente, a produção mundial de paládio e palatina se concentra, majoritariamente, na África do Sul e na Rússia, além de Estados Unidos e Canadá. Na América do Sul, nosso projeto no município de Pedra Branca tem o potencial de ser um dos pioneiros em maior escala da América Latina”, observa Thiago.

A platina e o paládio são utilizados para a fabricação de catalisador de veículos a combustão e híbridos, mas a empresa também mira na indústria de hidrogênio verde no Ceará, já que a matéria-prima é necessária para o processo de eletrólise.

A meta de empresa é fornecer somente o concentrado dos metais para a produção dos equipamentos, a ser adquirido pelas duas principais indústrias consumidoras. Não existe, no entanto, prazo para o início da operação.

“Em um momento de discussões importantes acerca de redução dos impactos ao meio ambiente e da transição energética, o Ceará e o Brasil têm a oportunidade de se destacar no cenário mundial, com a sua riqueza e diversidade mineral fundamentais a cadeia produtiva de fontes de energia renováveis, como o paládio”, apontou.

Como é o processo para uma mineradora sair do papel

O ex-diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM) e advogado com atuação no setor, Tomás Figueiredo Filho, explica que, no fim da pesquisa, é necessário ser apresentado um relatório, cujo documento define a jazida.

“Ou seja, o quanto de minério tem naquele local, se é viável economicamente, e se é possível ter lucro extraindo o minério descoberto ali”, esclarece.

Após aprovado o relatório final de pesquisa, acrescenta, vem a fase de requerimento de Lavra, onde são apresentados o Plano de Aproveitamento Econômico e a licença ambiental.

“O plano de aproveitamento econômico é o documento que diz em quantos anos, e em quais quantidades você vai extrair o minério daquela jazida”, completa. Depois das aprovações, ocorre a concessão de lavra.

Quais critérios a Semace avalia para liberar a atuação de uma mina no Ceará? Segundo a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), o licenciamento ambiental para a atividade de mineração no Ceará é dividido em duas fases: licença Prévia e de Instalação (LPI) e licença de Operação (LO). “Inicialmente, na fase de LPI, é analisado as condições da localização, concepção e instalação do empreendimento ou atividade, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidas”, afirmou. São critérios de viabilidade ambiental: Proximidade com unidades de conservação (Federal, Estadual e Municipal);

Recursos Hídricos e suas APPs (área de preservação permanente);

Proximidade com áreas habitadas;

Áreas Indígenas;

Bioma Mata Atlântica;

Assentamentos Rurais;

Passivos Ambientais (atividades anteriores);

Proximidade com outras empresas;

Dentre outras particularidades identificadas pelo técnico durante a análise do

pleito; “Já na fase de Licença de Operação é autorizado a operação da atividade (obra ou empreendimento), após a verificação do efetivo cumprimento das exigências das licenças anteriores (LPI), bem como o adequado funcionamento das medidas de controle ambiental, equipamentos de controle de poluição e demais condicionantes determinadas para o adequado funcionamento da operação”, disse o órgão. O prazo de análise varia de seis meses a um ano, a depender do processo, podendo cada modalidade da licença ser um período para ser avaliado. Quais impactos são analisados? Conforme a Semace, os impactos podem variar de acordo com o tipo de empreendimento, substância mineral, equipamentos e maquinários, localização, dimensão do

empreendimento, entre outros critérios. Mas os principais impactos (meio físico, biótico e social) para empreendimento de mineração são: Alteração da paisagem;

Alterações dos níveis de ruído e vibração;

Alteração na qualidade do ar;

Alteração na qualidade da água;

Formação de processos erosivos;

Alteração na qualidade do solo;

Assoreamento de corpos hídricos;

Perda, fragmentação e aumento do efeito de borda em habitats terrestres;

Diminuição do número de indivíduos de espécies nativas da flora;

Formação de áreas antropizadas sem resiliência;

Possibilidade de atropelamento da fauna silvestre;

Alteração na composição da fauna silvestre;

Aumento na demanda na infraestrutura e nos serviços públicos;

Geração de incômodos à população;

Aumento de risco de acidentes.

