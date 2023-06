Com mina no interior, Ceará pode ser pioneiro na produção de platina

O projeto da mineradora canadense ValOre Metals para exploração de platina e paládio no sertão do Ceará segue avançando e pode se tornar o primeiro da América Latina com foco na extração destes minérios em escala industrial.

Esses materiais nobres são essenciais para a indústria automotiva, na fabricação de catalisadores dos veículos.

Com investimentos de R$ 10 milhões, a empresa iniciou a terceira campanha de sondagens em Pedra Branca, situada a 280 quilômetros de Fortaleza. Várias equipes de especialistas estão em campo.

A sondagem é o processo de identificação dos recursos para definir o tamanho do depósito dos minérios. As demais campanhas foram realizadas em 2021 e 2022.

Após a conclusão das sondagens, serão realizados estudos adicionais para verificar se haverá viabilidade econômica na mina.

"Projetos de mineração, especialmente os de minérios nobres, como paládio e platina, exigem muito trabalho de campo, para levantar amostras, muitas análises de laboratório e muito tempo até que se tenha alcançado os dados suficientes para a definição de um depósito que tenha viabilidade econômica frente ao montante de recursos investidos e os que serão necessários para a implantação de uma mina", explica Tomás Figueiredo Filho, ex-diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM) e advogado com atuação no setor.

Os executivos da companhia estão no Ceará nesta semana. Eles acompanharam, em Pedra Branca, os trabalhos desta nova etapa e visitaram as instalações do Porto do Pecém. Nesta sexta-feira (23), está prevista uma reunião com o governador Elmano de Freitas e outros integrantes da gestão estadual.

Mina de ouro

Legenda: Pesquisa mineral realizada em Pedra Branca Foto: South Atlantic Gold

Outro projeto que pode ser um marco para a mineração cearense também está sendo realizado em Pedra Branca. Em julho do ano passado, o Governo do Estado e a canadense South Atlantic Gold assinaram um memorando de entendimento. A empresa já investiu pelo menos R$ 13 milhões em pesquisa mineral para o projeto.

Caso haja viabilidade, esta será a primeira iniciativa de extração comercial de ouro no Ceará. Os investimentos previstos são da ordem de R$ 120 milhões, e a produção inicial estimada é de 66 mil onças de ouro.

O empreendimento foi noticiado em primeira mão por esta Coluna, ainda em 2021.

