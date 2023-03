Com platina e ouro, Ceará é destaque no maior evento de mineração do mundo

O setor de mineração do Ceará vive expectativa de ampliação de investimentos. Projetos importantes foram debatidos no PDAC 2023, principal evento de mineração do mundo, que reuniu empresários, investidores e gestores públicos em Toronto, no Canadá, na semana passada.

A ValOre, do grupo Discovery, projeta avanço dos investimentos na pesquisa de platina no Estado e a ampliação da presença da companhia no Brasil. A previsão é que sejam injetados mais US$ 5 milhões em sondagens para o projeto da empresa que fica em Pedra Branca, com mais de 38 mil hectares.

O Discovery Group é formado por várias empresas de capital aberto com ações na Bolsa de Toronto (TSX), com mais de 20 projetos por todo o mundo.As empresas do conglomerado têm um valor de mercado de mais de 2 bilhões de dólares canadenses.

Polo de mineração

“O Ceará precisa ser percebido como um polo de mineração. É preciso conhecer o ambiente geológico de forma mais aprofundada. O setor tem capacidade de gerar desenvolvimento e milhares de empregos nas regiões mais afastadas do interior do nosso Estado. Os investimentos que têm sido feitos, por iniciativa do próprio mercado mundial, tem sido negociados com base em projetos com mais de 30 anos de estudos, os quais são desconhecidos localmente”, afirma o advogado Tomás de Paula Pessoa Filho, que participou de reuniões estratégicas no evento. Ele é membro da Comissão Nacional de Direito da Mineração da OAB e ex-Diretor da Agência Nacional de Mineração.

Segundo ele, outro empreendimento que pode avançar é o da canadense South Atlantic Gold, que possui um projeto para exploração de ouro em Pedra Branca.

"A mineradora está buscando uma sinergia com os outros projetos que existem naquela região a fim de potencializar o conhecimento e impactar nas reservas", diz Tomás.