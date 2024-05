Economistas cearenses lançam livro com olhares diversos sobre a economia do Estado

O Conselho Regional de Economia da 8ª Região (Corecon-CE) lança, no dia 7 de junho, o livro Reflexões de Economistas Cearenses, que reúne ensaios de mais de 30 seletos especialistas de diversas matizes.

Ao abordar uma ampla rede de questões econômicas, desde políticas públicas até desenvolvimento regional e globalização, a publicação promete insights valiosos e acessíveis para acadêmicos, formuladores de políticas e o público de forma geral.

Entre os autores, estão Raimundo Padilha, Igor Lucena, Ricardo Coimbra, Lauro Chaves Neto, Paulo Matos, Flávia Teixeira, Marcos Holanda, Henrique Marinho, Alci Porto, Desirée Mota, Sérgio Aguiar e vários outros.

O lançamento será realizado no Auditório Carlos Alberto Studart do Edifício BS Design, às 14h, do dia 7 de junho.

O Evento é uma parceria do Corecon com o Sindecon, Fundação Cultural Nipônica Brasileira e Fundação Vicentina Lucena.

PROGRAMAÇÃO

14:00 - Credenciamento

14:30 - Liberação da Mesa de Autógrafos.

15:00 - Início do Evento

15:30 – Início das Palestras

Encerramento do Evento.