Aecipp reúne empresas do Pecém e busca fomentar negócios e parcerias

A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp) realiza, na terça-feira (28), a partir das 9h, a 15ª edição do Projeto Sinergia.

O evento reúne players estratégicos das companhias que integram o Complexo, em um movimento colaborativo entre elas, de olho em ações para o desenvolvimento sustentável e formação de parcerias para ganho de eficiência.

“O Projeto Sinergia é o carro-chefe da nossa associação, representando um momento de conexão, colaboração e impulso ao desenvolvimento sustentável do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Hoje, mais do que nunca, reconhecemos a importância do Sinergia como uma poderosa ferramenta para impulsionar o crescimento econômico e social de nossa região,” afirma Eduardo Amaral, presidente da Aecipp.

Palestras

A edição contará com as seguintes palestras:

“A Importância da ZPE Ceará no Desenvolvimento Social e Econômico no Estado”, com o diretor-presidente da ZPE Ceará, Hélio Leitão;

“Soluções de AI e IoT para Indústrias”, com o CEO da Orbiseg Soluções Inteligentes, Daniel Machado.

Além disso, um representante da Unimed falará sobre o Hospital Pecém.

O prefeito de São Gonçalo do Amarante, Marcelo Teles, também integrará o evento.

"A troca de experiências entre o poder público e o privado é essencial para a elaboração de novas ações que possam gerar emprego e renda para o nosso município de São Gonçalo do Amarante". Marcelo Teles (Professor Marcelão) Prefeito de São Gonçalo do Amarante

O evento é restrito para associados mediante inscrição obrigatória. Será realizado no Auditório do Bloco de Utilidades e Serviços (BUS) do Porto do Pecém.

