Quina de São João: aposta do Ceará é uma das ganhadoras e leva mais de R$17 milhões em prêmio

Uma aposta da cidade de Granja, no interior do Ceará, é uma das 11 ganhadoras do prêmio da Quina de São João. O concurso que sorteou mais de R$ 195 milhões na noite deste sábado (25),em Campina Grande, na Paraíba, teve o segundo maior prêmio pago pelo concurso desde sua criação.

O ganhador cearense fez a aposta simples- aquele em que o apostador joga cinco números- e pagou o valor de R$2. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta foi feita pelos canais eletrônicos.

Os números do concurso 5.881 da Quina de São João foram: 35, 36, 49, 75 e 80.

Prêmio da Quina de São joão

O prêmio de R$ 195.945.492,96 foi dividido entre 11 apostas. A bolada será dividida entre 11 apostas registradas em Granja (Ceará), em São Gonçalo dos Campos (BA), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Ponta Grossa (PR), Duque de Caxias (RJ), Osasco (SP), Aparecida (SP), Ribeirão Preto (SP), duas apostas de Brodowski (SP). Cada uma das apostas vencedoras ganhará a importância de R$ 17.813.226,63.

O maior prêmio dado pela Quina de São João continua sendo o realizado em junho de 2021, quando a Caixa ofereceu R$ 204.813.741,28. Assim como a Mega da Virada, a Quina de São João nao acumula. Caso ninguém acerte os cinco números sorteados, o prêmio é dividido para quem acertar quatro dezenas e assim por diante.

Considerando todas as quatro faixas, a Quina de São João premiou mais de 4,2 milhões de apostadores. Além das 11 apostas da Quina, 2.026 apostas ganharam a Quadra, sendo 11 do Ceará, levando R$ 7.045,11 cada; 155.913 apostas que acertaram três números vão receber R$ 87,18. Também vão receber premiação da Quina de São João as 4.061.522 apostas que acertaram dois números, com R$ 3,34 cada uma.

MAIORES PRÊMIOS DA QUINA SÃO JOÃO

Quina de São João 2021: premiação de R$ 204,8 milhões

Quina de São João 2022: premiação de R$ 195,9 milhões

Quina de São João 2019: premiação de R$ 153,7 milhões

Quina de São João 2020: premiação de R$ 152,6 milhões

Quina de São João 2016: premiação de R$ 143,1 milhões