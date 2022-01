Quina de R$ 8,2 milhões da Caixa Econômica sai para aposta individual do Ceará

Uma aposta de Tauá, no Sertão dos Inhamuns, faturou R$ 8.211.886,45 ao acertar sozinha todos os números da Quina da Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorreu nessa segunda-feira (17) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números premiados no concurso 5756 foram 36-51-55-66-76.

Segundo a Caixa, 52 apostas que fizeram a quadra também receberão, cada uma, R$ 10.886,04.

Já outros 5.847 bilhetes que acertaram três dezenas terão uma quantia individual de R$ 92,20.

A arrecadação total do concurso 5756 foi de R$ 12.436.406,00.

Com prêmio estimado em R$ 700 mil, o próximo sorteio da Quina ocorrerá nesta quarta-feira (18), às 20h, em São Paulo. O concurso 5757 também será transmitido no canal da Caixa no YouTube.

Como apostar na Quina?

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quanto custa apostar na Quina?

A aposta mínima custa R$ 2. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar a R$ 6.006 se você quiser marcar 15 números em um mesmo jogo.

É preciso acertar quantos números para ganhar?

Para ganhar prêmios na Quina, você precisa acertar 2, 3, 4 ou 5 números.