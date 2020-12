Quer comprar em um leilão? Confira dicas e saiba quais os cuidados com fraudes

Para muitos que têm dinheiro guardado ou que já planejam algum investimento, leilões podem ser uma boa saída para adquirir bens para si ou de revenda. Os valores, que na maioria das vezes são atrativos, podem ser o fator decisivo ao investir nessa modalidade de compra. No entanto, é preciso ter cuidado com os golpes na internet e saber quais as dicas para ingressar no universo dos arremates. Confira dicas:

Ler edital

A dica mais importante é a de analisar os produtos do leilão por meio do edital divulgado. De acordo com Ana Carolina Monteiro, gerente do financeiro de uma empresa do ramo em Fortaleza, é preciso estar atento aos detalhes do que se deseja adquirir.

Passada essa etapa, qualquer dúvida pode ser tirada com a empresa responsável pelo leilão, por exemplo. "Esse ano nós tivemos muitas ligações de suspeitas de fraudes, de relatos de novos leiloeiros surgindo no mercado. Na Junta Comercial, no próprio site deles, é possível saber da relação exata de leiloeiros ativos atualmente. Todos os dados estão alocados, telefone, e-mail, o que pode realmente facilitar a vida de quem deseja participar de um leilão", pontua.

Cadastro

A facilidade do cadastro diretamente com a emresa também é algo recomendado com quem trabalha entre leilões. Para Ana Carolina, qualquer pessoa com comprovante de residência e RG pode se cadastrar por meio dos sites das leiloeiras. "O arrematante faz um cadastro, que é realizado de forma completamente online, então o sistema é preparado para receber essas informações de quem está interessado no leilão", confirma.

Nesse momento, ela conta, é necessário ficar atento aos dados repassados e sanar qualquer inconsistência diretamente com a empresa. "O arrematante que se interessar no leilão ou em algum item específico e tiver alguma dúvida pode entrar em contato para esclarecimentos".

Cuidado com orçamento

Outra indicação é ficar ligado nos valores dos itens dispostos no edital e comparar com o orçamento atual. "Esse produto está de acordo com os lances que darei" pode ser um dos questionamentos feitos pelo arrematante. Segundo explica Ana Carolina, também é ideal levar em consideração o objetivo da compra.

"A pessoa precisa saber se deseja adquirir um objeto para uso ou para revenda, o que também difere, por exemplo. Baseado nisso, a empresa na qual o cadastro do arrematante foi feito pode passar dicas diferenciadas.

Lances

Quanto aos lances, é o arrematante que se torna responsável pela participação. Ainda assim, a empresa escolhida para o intermédio pode auxiliar com dicas e sobre como proceder ao longo do leilão. Nos sistemas online, por exemplo, é possível deixar o valor máximo e eles próprios se encarregam de cobrir os lances até o limite.

Possíveis fraudes

Por último, mas não menos importante, ela alerta para a possibilidade de fraudes atualmente. Nos últimos meses, a gerente comenta, ligações com clientes que passaram por golpes se tornou frequente. "É importante sempre se comunicar com a Junta Comercial de cada estado", avisa. De acordo com ela, é preciso estar atento a cada detalhe para não depositar quantias em mãos erradas.

