Quatro apostas do Ceará acertam cinco números na Mega-Sena e faturam R$ 37 mil

Quatro apostas realizadas no Ceará acertaram cinco números do sorteio da Mega-Sena realizado neste sábado (14). Cada uma levou R$ 37.626,65 para casa.

O sorteio de 2644 acumulou, ou seja, nenhuma aposta acertou os seis números sorteados. Mas 89 apostas acertaram cinco números e garantiram parte do prêmio. Apostas realizadas em Fortaleza, Sobral, Caucaia e Crateús estão entre essas.

Todas foram simples, sem bolão. Os números sorteados foram 22 - 30 - 17 - 04 - 49 - 28.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

> Veja como fazer apostas pela internet

Quais os números que mais são sorteados na Mega-Sena?

Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar os seis números sorteados da loteria da Mega-Sena é procurar saber qual a probabilidade de combinações de dezenas entre as mais sorteadas.

> Confira as dezenas mais sorteadas

Maiores prêmios da Mega-Sena

O prêmio de maior valor da Mega-Sena foi pago no dia 31 de dezembro de 2017, quando o concurso 2000 da Mega-Sena da Virada pagou a quantia de R$ 306.718.743,68.

> Confira os maiores prêmios da Mega-Sena e os estados mais vencedores

