Qual o horário de funcionamento dos bancos nesta sexta (30) e no fim de ano?

As agências bancárias não serão abertas no Brasil nesta sexta-feira (30), segundo informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Dessa forma, como permanecerão fechados no sábado (31) e domingo (1º), os bancos só irão disponibilizar atendimento ao público em 2023, no dia 2 de janeiro.

Conforme as informações repassadas pela entidade, esta quinta (29) é o último dia útil deste ano e, portanto, boletos ou impostos com vencimento para os três últimos dias de 2022 devem ser pagos ainda nesta data.

Feriados e atendimento

A Resolução do Conselho Monetário Nacional, de 2020, informa que sábados, domingos e feriados de âmbito nacional não são considerados dias úteis para fins de operação bancária. Além disso, feriados municipais, estaduais ou federais já preveem o não funcionamento do atendimento presencial.

Ainda segundo a Febraban, carnês e contas de consumo, assim como água, energia, telefone, que tem vencimento para o feriado poderão ser pagos sem acréscimo no próximo dia útil.

