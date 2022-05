Provedores formalizam pedido de cancelamento de taxa e cobram novo posicionamento da Enel

Elgton Lucena Empresário e membro da comissão técnica

Foi feito um documento junto com a Associação Brasileira de Provedores de Internet (Abrint), pontuando todas as colocações que foram feitas na última reunião que tivemos na Assembleia. Conseguimos o apoio de vários deputados endossando o que o documento diz. Nesse documento, tem toda a explicação de porquê o preço é abusivo, tem explicações técnicas, tem comparações do impacto socioeconômico no Estado se a cobrança abusiva for continuada".