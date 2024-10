Primeira edição do “Casa Deep Convida” promete imersão no universo da marca

A Deep, marca cearense de moda e lifestyle, lança neste mês a primeira edição do “Casa Deep Convida”. Com a proposta de levar uma experiência única que une moda, decoração e estilo de vida, o evento será no dia 12 de outubro (sábado), das 9 às 12 horas, na Casa Deep, localizada na rua Barbosa de Freitas, 981, Aldeota.

O tema deste sábado será “Deep Decór”, mergulhando na elegância e na sofisticação de design que a marca valoriza e enaltece. Uma das presenças confirmadas é a arquiteta Rafaella Thomaz, conhecida pelo perfil Projetos da Rafa, no Instagram. A profissional terá uma troca com as convidadas, debatendo a respeito de temas como arquitetura e decoração.

Além de uma imersão completa na moda, o Casa Deep Convida terá curadoria de música e de gastronomia, com trilha sonora em discos de vinil e um café da manhã assinado pela Padoca do restaurante Le Cuisinier. Tais detalhes consolidam a experiência sensorial almejada pelo evento.

Ana Paula Aguiar, diretora criativa da Deep, destaca a importância do momento. “Eventos como esse são uma oportunidade única de materializar os valores da marca, como elegância, exclusividade e sofisticação. Ao abordar moda e lifestyle em um ambiente intimista, conseguimos nos posicionar não só como apenas uma marca de roupas, mas também como um estilo de vida”, relata.

Sobre a Deep

A Deep, marca de moda e lifestyle, surgiu em Fortaleza no ano de 2009. Desde então, a empresa soma mais de uma década de presença no mercado feminino, com uma verdadeira celebração da elegância moderna e atemporal. Na capital cearense, a Deep possui sete pontos de venda. Além de um site completo, a marca tem representantes nas principais capitais do Brasil e oferece frete grátis.

Serviço

Casa Deep Convida - 1ª Edição

Data: 12 de outubro (sábado)

Horário: 9h às 12h

Local: Rua Barbosa de Freitas, 981- Aldeota - Fortaleza (CE)



📌Para mais informações:

Site: https://estilodeep.com.br/