Plataforma digital traz soluções inovadoras para gestão sustentável das escolas particulares

A crise financeira, agravada pela pandemia, trouxe novos desafios para as instituições de ensino particulares. Em busca de promover o desenvolvimento sustentável do setor educacional, a kedu, lançada em abril, fornece soluções inovadoras para otimizar a saúde financeira e a gestão em escolas particulares.

Direcionamento de investimentos, ampliação na captação de recursos, fidelização de clientes e redução de gastos com burocracias são alguns apoios que, através da kedu services, escolas particulares de qualquer porte podem obter para continuar promovendo educação de qualidade.

Os serviços da plataforma circulam em torno de assessoria jurídica, com especialistas em compliance e auditoria LGPD, serviço de inbound marketing, tráfego pago de anúncios para captar possíveis clientes, consultoria administrativa e soluções em tecnologia para melhoria de relacionamentos.

O sistema kedu é implantado por consultores especializados, mediante análise de necessidades e do quadro de inadimplência da escola dos últimos três anos. A duração do processo inicial chega, em média, a quinze dias.

“Implementamos a kedu sem burocracias, entregando qualidade no atendimento e no relacionamento das escolas e seus responsáveis financeiros. Trabalhamos em parceria com gestores para identificar as principais necessidades e apresentarmos as melhores soluções”, ressalta Venâncio Freitas, gestor da plataforma.

Gestão financeira inteligente

Um dos principais fatores pela falência de escolas é a inadimplência e os serviços da plataforma também envolvem a gestão financeira.

A plataforma retorna o valor do crédito – de mensalidades atrasadas ou em aberto – antecipadamente para a escola, evitando qualquer desfalque. O atendimento às famílias credoras é feito por uma equipe especializada da kedu, de forma humanizada, através de diversos canais de comunicação, como WhatsApp, telefone, e-mail, SMS e aplicativo.

Dessa forma, as escolas garantem a previsibilidade financeira todos os meses e uma boa relação com as famílias e responsáveis financeiros.

“Entregamos previsibilidade financeira, serviços e soluções que elevam a gestão administrativa e financeira das instituições de ensino básico. Nossa equipe já conhece as principais dores do segmento, atuamos no setor há mais de 25 anos. Conseguimos realizar entregas de qualidade, perceptíveis pelos gestores e responsáveis financeiros das escolas. Somos a solução mais completa do mercado”, afirma Venâncio Freitas, CEO da plataforma.

DNA especializado

A kedu integra o mesmo grupo econômico que a Meireles e Freitas, empresa que tem extertise na área educacional há mais de 25 anos, incluindo gestão de recebíveis e relacionamento entre consumidores, gestores escolares e sindicatos.

“A kedu tem uma resposta para cada uma das principais necessidades do cotidiano das escolas”, comenta Venâncio. Com inovação, tecnologia e compromisso pedagógico, a kedu está presente em 5 estados brasileiros. Em 2022, a plataforma deve garantir mais de R$ 320 milhões de recebíveis para 220 escolas de ensino infantil, fundamental e médio em todo o país.

Para conhecer mais sobre os serviços da kedu, acesse o site kedubr.com ou entre em contato com um especialista pelo telefone: 4020-5266