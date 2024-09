Pix da Caixa está fora do ar? Usuários relatam instabilidade em app nesta segunda (9)

Clientes da Caixa Econômica Federal reclamam, na manhã desta segunda-feira (9), de instabilidade no aplicativo do banco. De acordo com o DownDetector, sistema que monitora em tempo real problemas e falhas em diferentes tipos de serviços, o principal problema é na transferência via PIX.

Cerca de 90% dos usuários que registraram queixas no sistema contra a Caixa relataram que não conseguem fazer PIX. Já 8% apontaram problemas no internet banking.

"Nesse momento, PIX ainda está fora do ar. Está se tornando cada vez mais frequente. Acho que estão migrando para outro app. Em breve vai parar e vão apresentar outro aplicativo para substituir", escreveu um dos reclamantes na plataforma.

O pico de reclamações no DownDetector foi às 9h36, com 900 notificações registradas.