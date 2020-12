Para compartilhar: empresa traz opções gourmets para Natal diferenciado

Com um conceito voltado para a fartura, mas sem esquecer da qualidade dos produtos, a empresa Brie to Me completou um ano de atuação em Fortaleza no último mês de novembro. O empreendimento é inspirado pelo estilo australiano “grazing food”, que prioriza opções variadas de pratos com muitas cores e voltados para ocasiões ao lado de pessoas queridas. Com o Natal e o Fim de ano se aproximando, novos produtos foram desenvolvidos para o período festivo.

De acordo com os diretores, Bruno Fernandes e Priscilla Malheiros, após a experiência de Bruno com o ramo alimentício, com trabalhos em cafeterias, restaurantes e consultorias, a migração para o segmento da Brie to Me foi um pouco difícil, pois o mercado da Capital ainda não estava habituado aos produtos da empresa. Durante o período de lockdown, apesar das restrições de deslocamento, a empresa registrou aumento no número de vendas.

“Nosso diferencial nas cestas é trazer coisas inovadoras no mercado, tendências da Austrália e sempre trabalhar com produtos importados”, conta Bruno. Os principais itens do cardápio da empresa são as tábuas gourmets, as cestas de cafés da manhã e, durante o mês de dezembro, os itens de Natal e fim de ano. Acerca do mercado de cafés da manhã em Fortaleza, Bruno explica ser, ainda, pouco explorado. Apesar do desafio, o empresário garante que seguirão apostando no segmento.

No cardápio da empresa se destacam as tábuas, com opções variadas de alimentos, como também as caixas de presentes. A Breakfast Tábua, por exemplo, conta com três tipos de queijo, croissants recheados, geléias, waffles, sucos, manteiga importada, entre outros itens. Os tamanhos disponíveis de produtos variam entre individual e até para 30 pessoas. Além dos produtos com diversos itens, há também a possibilidade de adquirir porções de alguns pratos específicos, como caponata de berinjela, burrata e mini mousses.

As vendas da Brie to Me se dão tanto por retirada presencial ou via delivery. De acordo com Priscilla, o principal canal de vendas é o Instagram da marca (@brietome_for), como também via Whatsapp e telefone.

Novas criações

Além do período de Natal, a empresa também aposta em outras datas comemorativas para construir produtos voltados para cada perfil de público. Os diretores explicam que é realizada uma pesquisa antes das novas ações, para que se traga uma proposta diferenciada, mas sem fugir do espírito tradicional da festividade. “É tanto que a nossa ideia, nosso produto, está caindo no gosto do público justamente por ser uma coisa que não foge do tradicional, mas que é inovador ao mesmo tempo”, relatam.

Legenda: Os produtos possuem diversas variedades de tamanho Foto: Divulgação

Intitulada “Believe”, a coleção de Natal, traz o conceito de renovação da fé, para reunir a família e superar um momento de dor, o que, para a diretora, define bem o espírito de “grazing food”. Um dos itens, a guirlanda, traz opções de queijos especiais, charcutaria, frutas frescas, geleias, entre outros.

“Com relação ao período de encomenda, nós estamos nos organizando para trazer sempre o melhor para o nosso público e pedimos aos clientes que façam suas encomendas o quanto antes, para podermos nos organizar e sempre entregar um produto de excelência e qualidade”, encerra Priscilla.

Serviço

Brie to Me - Fortaleza

Contato: (85) 9. 9635-9428 / 9.9989-8224

Instagram: @brietome_for

Legenda: For One com Vinho Foto: Divulgação Legenda: Combo Natal 10 pessoas Foto: Divulgação Legenda: Bubble Round Box Foto: Divulgação Legenda: Breakfast Single Foto: Divulgação