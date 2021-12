O que faz de Fortaleza uma das principais cidades inteligentes do Brasil

Paulo Victor Barbosa professor da UFC e líder do Locomô

Existem coisas que de vez em quando geram facilidade e outras vezes geram isolamento. Por exemplo, o cartão pré-pago do ônibus. Isso facilita para a gente não andar com dinheiro no ônibus, mas continua no rastro de certas desigualdades, nem todo mundo tem cartão de crédito para colocar no aplicativo ou condições de colocar crédito. Tem também uma questão geracional, nem todo mundo consegue lidar com esse tipo de procedimento