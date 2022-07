O Boticário coloca mais de 500 produtos em promoção; descontos chegam a 60%

A marca de beleza O Boticário colocou mais de 500 produtos em promoção, entre itens de cuidados, maquiagem, skincare e perfumaria. Os descontos podem chegar a 60% e estarão à venda em todos os canais de venda da marca até próximo dia 24.

A campanha BotiPromo traz itens campeões de vendas com descontos, como Egeo, alguns Malbecs, Botica 214 masculino, Liz, Aroma e Terapia, The blend, Dr. Botica, Boti Baby. No Instagram oficial da marca em Fortaleza (@boticario__fortaleza) tem ações promocionais exclusivas, como explica a supervisora Nayana Nóbrega.

“Temos a ação da retirada da linha Botik na página do Instagram, uma linha com tecnologia suíça nos cuidados da pele, que vai desde o sabonete líquido facial a cremes anti-idade. E uma ação de Botirecicla, onde o cliente traz três embalagens vazias de cosméticos de qualquer marca e ganha um desconto nas compras acima de R$ 150”.

De acordo com Nayana, as compras dos produtos promocionais podem acabar ganhando mais descontos com o cartão fidelidade. “Se o cliente tiver pontos acumulados no ato da compra, ele pode usar para levar mais produtos e ter descontos exclusivos em itens promocionais ou até mesmo mais desconto em sua compra”.

O Boticário

Em Fortaleza e Região Metropolitana (RMF), O Boticário possui 33 lojas situadas na Capital e nos municípios de Caucaia, Maranguape, Maracanaú, Eusébio, Aquiraz e Cascavel, presente em shoppings, redes de supermercado e ruas comerciais. “Trabalhamos com atendimento on-line e com entrega gratuita em Fortaleza e algumas municípios”, acrescenta a supervisora.

Os fãs da marca encontram diversas linhas de perfumaria, itens de cabelos, maquiagem e cosméticos de cuidados faciais. “A nossa marca, além de fazer parte das famílias, traz para eles histórias e lembranças de momentos e pessoas. Somos escolhidos pelos nossos consumidores, que chamamos carinhosamente de Botilovers, por trazer além de várias opções de presentes, significados para eles. E somos uma marca cruelty free”, destaca Nayana.

Confira alguns itens que entraram na promoção

Linha Match Science Reconstrução

De: 81,90

Por: 65,44

Glamour Glam (feminino)

De: 159,90

Por: 127,90

Uomini Moto Soul

De: 144.90

Por: 122.90

Malbec Flame

De: 199.90

Por: 139.90

Botica 214 Dark Mint

De: 174.90

Por: 147.90

Botica 214 Verano en Forenze

De: 174.90

Por: 147.90

Egeo Bomb Purple ou Egeo Dolce Colors

De: 119.90

Por: 83.90 cada

Zaad Santal

De: 259.90

Por: 181.90

Egeo Hit ou Egeo Beat

De: 119.90

Por: 59.90 cada

Capricho Day Night

De: 109.90

Por: 76.90

Liz ou Liz Sublime

De: 119.90

Por: 95.90 cada

Serviço:

Botipromo: em todas as lojas de Fortaleza e RMF

Site: https://www.boticario.com.br/

Instagram: @boticario__fortaleza

Whatsapp oficial: 0800 744 0010

