Nubank fora do ar? Usuários apontam falha no aplicativo do banco nesta quinta (18)

O aplicativo do banco digital Nubank registrou instabilidade nesta quinta-feira (18). Segundo o Downdetector, a plataforma registrou instabilidade a partir de 16h30.

Cerca de 88% dos usuários relatam que sofreram instabilidade no momento do login do aplicativo. No X, antigo Twitter, internautas tiveram dúvidas se o aplicativo tinha "caído" ou se estavam sem conexão de internet. "O Nubank fora do ar e eu achando que é minha internet", escreveu uma usuária.

Veja também

"A Nubank só não fica fora do ar para cobrar minha fatura", comentou outra conta na rede social. "Nubank fora do ar e eu só queria fazer um Pix para comprar um açaí", brincou um cliente do banco.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Nubank informou, às 18h37, que a instabilidade temporária já integralmente solucionada.