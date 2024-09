Nordeste tem 7 bairros com preços de imóveis acima de R$ 10 mil o metro quadrado; veja locais

As cidades de Maceió, São Luís, Fortaleza, Salvador e João Pessoa têm os bairros mais caros para compra de imóvel do Nordeste, com preços do metro quadrado (m²) acima de R$ 10 mil.

Segundo o índice FipeZap de agosto deste ano, o bairro mais caro do Nordeste está localizado em Maceió (AL). Pajuçara registrou preço de R$ 11.637 o metro quadrado.

Ponta D'Areia, em São Luís, e Meireles, em Fortaleza, estão na segunda e terceira posição no ranking, com preços de R$ 11.308/m² e R$ 10.608/m², respectivamente.

Bairros com preços do m² acima de R$ 10 mil

Pajuçara (Maceió): R$ 11.637/m² Ponta D'Areia (São Luís): R$ 11.308/m² Meireles (Fortaleza): R$ 10.608/m² Ponta do Farol (São Luís): R$ 10.438/m² São Marcos (São Luís): R$ 10.269/m² Cabo Branco (João Pessoa): R$ 10.192/m² Barra (Salvador): R$ 10.023/m²

A cidade de São Luís aparece no ranking com três bairros com preço acima de R$ 10 mil o metro quadrado. João Pessoa e Salvador completam a lista de bairro com preço de venda de imóveis acima de R$ 10 mil/m².

Bairros mais caros por capital do Nordeste

Maceió (AL): Pajuçara R$ 11.637/m²

São Luís (MA): Ponta D'Areia R$ 11.308/m²

Fortaleza (CE): Meireles R$ 10.608/m²

João Pessoa (PB): Cabo Branco R$ 10.192/m²

Salvador (BA): Barra R$ 10.023/m²

Recife (PE): Parnamirim R$ 9.557/m²

Teresina (PI): Jóquei R$ 8.328/m²

Aracaju (SE): Jardins R$ 7.508 /m²

Natal (RN): Ponta Negra R$ 6.439/m²

Preços médios por capital

A capital Maceió também possui o preço médio de venda de imóveis mais caro do Nordeste, considerando os bairros pesquisados pelo índice. A cidade registrou preço médio de R$ 8.801/m², com amostra de 6,8 mil anúncios.

No acumulado do ano, os preços de venda de imóveis em Maceió subiram 6,02%.

Em seguida, aparece Recife, com preço médio de R$ 7.996 o metro quadrado. Completa o top 3, a capital cearense, com preço de venda médio de R$ 7.688/m².

Em Recife, houve valorização de 5,42% no ano de 2024. Já em Fortaleza, a alta no ano foi de 6,74%.

Veja o ranking do preço médio por capital