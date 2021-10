Nissan Jangada se destaca nas vendas da fabricante japonesa em Fortaleza

Com quase 20 anos de atuação no Ceará, a concessionária Nissan Jangada segue se destacando no mercado local. Responsável por 65% das vendas de veículos da Nissan no estado, a empresa, atualmente, foca nos destaques da fabricante japonesa: o novo Nissan Kicks, o novo Versa e a picape Frontier.

Os três veículos estão com valores especiais para quem adquirir à vista. No caso do Nissan Versa, as versões saem a partir de R$ 84.490,00. De acordo com Eduardo Weimar, diretor comercial da Nissan Jangada, a expectativa é de que o mercado se recupere de forma contínua até o fim do ano. “A Nissan, especificamente, demonstra que se preparou melhor para esse momento, pois nunca deixamos de ter carros em nossos estoques e estamos conseguindo ter excelentes participações de mercado com nossos três produtos”, analisa.

“A marca Nissan vem em uma crescente em seus volumes de vendas e participação de mercado, muito devido a chegada do nosso sedan médio, o novo Versa, onde o carro mudou todo o design externo e interno e agradou bastante o público consumidor”, comenta Eduardo. Ele também destaca a mudança do Kicks 2022, que conta com novo design externo, o consolidando como carro-chefe da marca.

A Nissan Jangada pertence ao grupo Carmais e possui duas lojas em Fortaleza, uma localizada na avenida Júlio Ventura e outra na avenida Washington Soares. “Ao longo dos anos, conseguimos formar uma considerável carteira de clientes, que estão sempre presentes em nossas lojas realizando as manutenções de seus carros, o que nos mantém sempre em contato próximo, comprando novamente”, comenta Eduardo Weimar. O diretor também destaca o treinamento constante da equipe de vendas e gestores, com foco na experiência do cliente.

Em alinhamento com o padrão internacional da marca japonesa, as duas lojas da Nissan Jangada em Fortaleza serão reformuladas nos próximos meses. Intitulado Nissan Retail Concept (NRC), o objetivo da mudança será para a melhoria do atendimento ao cliente, com atualizações do design das instalações, processos de atendimento e ambiente digital.

Nas concessionárias, os clientes também contam com a possibilidade de agendar test drives e realizar a manutenção dos veículos nas oficinas.

Destaques da Nissan

Nissan Novo Versa

Com valores a partir de R$84.490,00 à vista, o Novo Versa com quatro versões disponíveis para aquisição na Nissan Jangada.

Portal: https://jangadanissan.com.br/novos/novo-versa

Nissan Novo Kicks

As versões saem a partir de R$98.190,00 à vista. Há seis opções diferentes para aquisição dos clientes, incluindo pacotes de conforto a mais para os usuários.

Portal: https://jangadanissan.com.br/novos/novo-kicks-2022

Frontier 2021

Conta com versões a partir de R$ 199.900,00 à vista. Há cinco opções de aquisição para os clientes.

Portal: https://jangadanissan.com.br/novos/frontier-2021

Serviço

Para mais informações, visite uma das concessionárias Nissan Jangada.

Endereços: Av. Júlio Ventura, 200 - Aldeota.

Av. Washington Soares, 2055 - Edson Queiroz.

Telefones para contato:

Nissan Jangada - Edson Queiroz: (85) 3391-6000

Nissan Jangada - Aldeota: (85) 3306-8686

WhatsApp Central de vendas 0km: (85) 98185-2474

Central de agendamento de serviços: (85) 3306-8690

