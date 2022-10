Mega-Sena deste sábado (8) pode pagar até R$ 8 milhões

O sorteio de número 2.527 da Mega-Sena pode pagar até R$ 8 milhões para quem acertar as seis dezenas neste sábado (8). O sorteio ocorre às 20 horas, com transmissão pelo Youtube, e as apostas podem ser realizadas até às 19 horas pela internet, no site das Loterias Caixa.

O valor mínimo para aposta é de R$ 4,50. No último sorteio, realizado na última quarta-feira (5), não houve vencedores e o prêmio acumulou. Veja as dezenas sorteadas.

RESULTADO MEGA-SENA CONCURSO 2526

02 - 59 - 24 - 38 - 16 - 43

COMO APOSTAR NA MEGA-SENA

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

> Veja como fazer apostas pela internet

QUAIS OS NÚMEROS QUE MAIS SÃO SORTEADOS NA MEGA-SENA?

Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar os seis números sorteados da loteria da Mega-Sena é procurar saber qual a probabilidade de combinações de dezenas entre as mais sorteadas.

> Confira as dezenas mais sorteadas

MAIORES PRÊMIOS DA MEGA-SENA

O prêmio de maior valor da Mega-Sena foi pago no dia 31 de dezembro de 2017, quando o concurso 2000 da Mega-Sena da Virada pagou a quantia de R$ 306.718.743,68.

> Confira os maiores prêmios da Mega-Sena e os estados mais vencedores