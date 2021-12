Mega da Virada: veja vantagens em apostar na loteria com bolões

Rei do Bolão.

A Loteria Aldeota vem acumulando, desde setembro do ano passado, repetidos destaques de número 1 do Brasil em vendas de bolões dos jogos das loterias Caixa com 10 títulos de primeiro lugar entre todas as 13.300 casas lotéricas do País.

Maior probabilidade de vencer

O Rei do Bolão pontua que uma das vantagens do bolão é que ele amplia a probabilidade de ter uma aposta premiada.

Alessandro Montenegro proprietário de loteria Minha sugestão é que, quem quiser participar, chame o maior número de pessoas, porque, quanto maior o número de dezenas, maior a chance. Como o prêmio é muito alto, dá pra dividir com bastantes pessoas”.

O professor do Departamento de Estatística e Matemática Aplicada da Universidade Federal do Ceará (UFC), Leandro Rêgo, explica que o mecanismo de sorteio faz com que os resultados de extrações diferentes sejam independentes e com que qualquer combinação de 6 dezenas tenha a mesma chance de vitória, que é de aproximadamente 1 em 50 milhões.

“Deste modo, participar em bolão de apostas aumenta a chance de ganho, pois normalmente os bolões apostam em mais combinações de dezenas que um bilhete único. Porém, é preciso ter em mente que quanto mais cotas o bolão tiver, em caso de vitória, o prêmio será dividido com mais pessoas”.

Jogo de sorte

O professor aponta que o jogo é de sorte e não de estratégia, mas há algumas coisas que o apostador pode fazer para elevar as chances de sair vencedor.

Segundo ele, é mais vantajoso, por exemplo jogar dois bilhetes em uma mesma extração, como na Mega da Virada, do que jogar um único bilhete em duas extrações distintas.

“Além disso, se também se tem interesse em acertar na quadra ou quina, suas chances de vitória aumentam jogando 7 bilhetes com números distintos que com uma única cartela de 7 dezenas, pois existem mais combinações distintas de quadras e quinas com a primeira estratégia”, explica.

Veja dicas

Junte o maior número de pessoas Invista em um maior número de dezenas apostadas Prefira jogar em dois bilhetes em um mesmo concurso a fazer uma só aposta em vários jogos Para acertar quadras ou quinas, aumente o número de bilhetes e não o número de dezenas Coloque todas as 60 dezenas da Mega-Sena em seu jogo ampliar as combinações