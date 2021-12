Especialista revela a melhor estratégia para ganhar a Mega-Sena da Virada 2021

Sonho de consumo para muitos brasileiros no final do ano, a Caixa lança mais uma edição da Mega da Virada com recorde em número de apostas e o maior prêmio da história: R$ 350 milhões de reais.

Para levar o prêmio, a pessoa precisa acertar os seis números sorteados, dentre os 60 disponíveis na cartela. Segundo os matemáticos, essa não é uma tarefa fácil. A probabilidade de ficar milionário com a Mega-Sena é de 1 em 50.063.860 chances.

Localizada em Fortaleza, a Loteria Aldeota é considerada uma das mais sortudas casas lotéricas do Brasil. Em fevereiro de 2020, a unidade premiou mais de 35 apostadores no concurso 2.237 da Mega-Sena. Os participantes dividiram um prêmio de aproximadamente R$ 105 milhões.

Prova que a casa lotérica é pé quente, em maio desse ano 18 apostadores ganharam no concurso 2.230 da Lotofácil o prêmio de mais de R$ 2 milhões, sendo que 8 desses sortudos também estavam no grupo de 35 ganhadores da Mega-Sena.

Ainda no mesmo ano, a lotérica foi a primeira colocada do Brasil na venda de bilhetes para a Mega-Sena da Virada, segundo o Sindicato das Loterias e Similares do Estado do Ceará (Sindiloce). Ao todo, mais de R$ 2 milhões apostas foram vendidas no local.

Será que todos esses prêmios são resultados apenas da sorte ou tem algo a mais por trás desse sucesso? Para Alessandro Montenegro, proprietário da lotérica, participar de um bolão em grupo é a estratégia mais forte para aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada. "A explicação é simples, quando você joga com mais números, você cobre muito mais resultados do que uma aposta normal, e isso traz muita mais chance de ganhar", afirma.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o Rei do Bolão, apelido dado pelos apostadores, dá dicas de como garantir um bolão justo e efetivo para ganhar a bolada de final de ano.

Defina um valor inicial

Antes de qualquer investimento, é necessário definir bem o quanto será gasto para cada participante do bolão.

Alessandro recomenda que a definição da cota para cada participante deve ser bem resolvida para se ter uma ideia de quantos números serão apostados e a escolha se tornar mais efetiva.

Estude bem os números

Bolão não é tudo igual. Com chances de jogar com até 15 dezenas diferentes, é necessário estudar bem os números que serão apostados. O bolão permite a escolha livre pelos participantes, então cada aposta conta.

Para Alessandro é recomendado utilizar bolões cujo os números são escolhidos de forma estratégica. Na Loteria Aldeota existe uma equipe que realiza um trabalho estatístico em suas apostas. Uma das maneiras de fazer isso é colocar todas as 60 dezenas da Mega-Sena em seu jogo. Dessa maneira você não irá repetir combinações e irá cobrir muito mais resultados.

Escolha a lotérica certa

A grande vantagem de apostar com um bolão oficial é a possibilidade de fazer apostas ainda mais altas com um investimento muito mais acessível, se comparado ao que um apostador único e simples faria. Caso o jogador opte por fazer uma aposta máxima com 15 números, o investimento será de R$22.522,50.

Já no bolão da Mega-Sena da Virada, com a escolha de uma lotérica especializada, esse valor pode ser reduzido a uma pequena fração do valor original.

“Por exemplo na Loteria Aldeota, nós fazemos no formato bolão e o apostador investe apenas R$ 453,79, o que representa apenas 2% do valor original dessa aposta, principalmente quando pensamos em um prêmio que pagará aproximadamente R$ 350 milhões e não acumula, ou seja, caso ninguém acerte os 6 números, o prêmio será pago para quem acertar 5 dezenas. Além disso, essa aposta com 15 dezenas aumenta em 5005 vezes as chances de ganhar”, explica Alessandro.

Como fazer um bolão?

As apostas para a Mega-Sena da Virada se encerram no dia 31 de dezembro, até às 17 horas, no horário de Brasília. Para fazer seu próprio bolão é necessário reunir os participantes, definir o valor a ser apostado, escolher e estudar atentamente os números a serem apostados, recolher o valor dos participantes, ir em uma casa lotérica para finalmente registrar a aposta e distribuir as cotas de cada participante.

Uma forma bem mais simples é adquirir Bolões já registrados em casas lotéricas oficiais. A Loteria Aldeota é especialista no assunto e oferece bolões de altas dezenas criados por uma equipe de experts no assunto e custam a partir de R$ 99.

Os clientes podem apostar sem sair de casa pelo Delivery Da Sorte, através do WhatsApp (85) 3104-5050. Os interessados também podem se dirigir a uma das duas filiais, na Aldeota e no Shopping RioMar Kennedy.

Através do pedido, moradores de Fortaleza e Região Metropolitana recebem o bolão em casa pelo motoqueiro da empresa. Já quem mora no interior ou em outro estado, recebe a aposta e o comprovante via Sedex de qualquer lugar do Brasil.

“Nesta edição da Mega, já contabilizamos mais de R$2.200.000,00 em apostas na nossa lotérica. Os cearenses são um povo muito arretado e com sede de vitória. Para além do jogo, esperamos transformar vidas", afirma Alessandro.

