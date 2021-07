Lotérica de Fortaleza é a número 1 em vendas de bolões dos jogos das loterias Caixa

Já são 10 títulos de primeiro lugar entre todas as 13.300 casas lotéricas do País. A Loteria Aldeota vem acumulando, desde setembro do ano passado, repetidos destaques de número 1 do Brasil em vendas de bolões dos jogos das loterias Caixa.

Sorte ou trabalho? Os dois. “A Loteria Aldeota é conhecida como o Rei do Bolão e a sorte está do nosso lado, pois pagamos o prêmio de R$105 milhões da Mega Sena, no dia 27 de fevereiro de 2020, um bolão que fizemos de R$100 para 35 participantes, em que cada um recebeu cerca de R$3 milhões na Caixa Econômica Federal sozinho. Foi o maior prêmio da história das loterias Caixa pago em bolão tão bem dividido”, orgulha-se Alessandro Montenegro, proprietário da Loteria Aldeota e conhecido como Rei do Bolão.

Em maio deste ano, a Loteria Aldeota pagou pela segunda vez o prêmio principal da Lotofácil no valor aproximado de R$2,280 milhões em um bolão para 18 participantes, em que cada um recebeu na Caixa Econômica Federal R$127 mil sozinho. Com isso, a lotérica fortaleceu a fama de pé quente.

Mas nem tudo é sorte. O trabalho especializado e o atendimento aos clientes também contribuem para conquistar clientes, inclusive fora do Estado. “Temos um delivery da sorte: o cliente liga ou chama pelo WhatsApp e compra seu bolão. Se mora em Fortaleza ou Região Metropolitana, mandamos deixar na sua casa pelo motoqueiro fardado da nossa empresa (temos cinco motoqueiros). Se mora no Interior ou em outro estado, compra seu bolão, endossamos com nome completo e CPF e mandamos via Sedex para todo Brasil. Inclusive, temos cinco ganhadores da Mega Sena de outros estados”, afirma Alessandro Montenegro.

Diferencial

Com 16 anos de mercado, a Loteria Aldeota tem loja matriz na Avenida Dom Luís e filial no shopping Rio Mar Keneddy. Credenciada pela Caixa Econômica Federal para receber apostas, é uma casa lotérica especialista em bolões de altas dezenas, o que diferencia das outras casas lotéricas, e aumenta muito as chances de acertar o prêmio, como afirma o proprietário. “Sem falar desse prêmio da Mega Sena de R$105 milhões, do prêmio Lotofácil de R$ 2,280 milhões, toda semana pagamos prêmios, haja vista nas loterias Caixa existirem 10 modalidades de jogos, dos quais sete fazemos bolões”, acrescenta Alessandro Montenegro.

Títulos da Loteria Aldeota

Setembro de 2020-1° lugar vendas de bolões no Brasil

Setembro de 2020-1° lugar vendas de bolões da Lotofácil da Independência (campanha especial da Caixa)

Dezembro de 2020-1° lugar vendas de bolões no Brasil

Dezembro de 2020-1° lugar vendas bolões da Mega Sena da Virada (campanha especial da Caixa)

Janeiro 2021- 1° lugar vendas de bolões no Brasil

Fevereiro 2021- 1° lugar vendas de bolões no Brasil

Março 2021- 1° lugar vendas de bolões no Brasil

Abril 2021- 1° lugar vendas de bolões no Brasil

Maio 2021- 1° lugar vendas de bolões no Brasil

Junho 2021- 1° lugar vendas de bolões no Brasil

Serviço: Loteria Aldeota

Instagram.com/loteriaaldeota

youtube.com/loteriaaldeota

Contato: (85) 3104.5050

Endereço: Av. Dom Luís 600 - Aldeota (Matriz) / Filial: Av. Sargento Hermínio, 3100, piso L2, Loja 2040B - Shopping Rio Mar Kennedy

