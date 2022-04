Lançamento imobiliário no Cocó aposta em integração com a natureza

Estar mais próximo da natureza, sem abrir mão das facilidades e conveniências da vida urbana, é o desejo de muitas pessoas que buscam morar bem. Nesse sentido, o bairro Cocó, favorecido pela sua malha verde, é um dos mais valorizados da Capital para quem deseja viver integrado com a natureza.

A região abriga o Parque Estadual do Cocó, o maior parque natural em área urbana do Norte/Nordeste e o quarto da América Latina. Com extenso manguezal e dunas milenares no entorno, conta com mais de 2 km de trilhas interligadas.

Para quem aprecia a prática de esportes e um contato mais próximo com a natureza, o bairro oferece inúmeras vantagens para se fazer moradia. E é lá onde a incorporadora Moura Dubeux está lançando o seu mais novo empreendimento, o Platz .

Localizado na Rua Vilebaldo Aguiar, o imóvel fica próximo a escolas, shoppings, serviços essenciais e do acesso à praia. O Platz conta com apartamentos de 3 suítes, com 131 m² (3 vagas) e 105 m² (2 vagas), todos com varanda gourmet, elevadores com hall privativo e ambientes confortáveis. “Temos uma área de lazer diferenciada, com espaços amplos e uma integração com a natureza”, comenta Ivna Moraes, gerente comercial da Moura Dubeux em Fortaleza.

O projeto, de autoria do arquiteto Daniel Arruda, possui ampla área de lazer com espaços pensados para o melhor uso por seus futuros moradores, como piscinas, brinquedoteca, ampla academia, salão gourmet, salão de festas, pet wash, mini mercadinho, bicicletário, delivery food e coworking com sala de reunião.

O paisagismo do projeto leva a assinatura da Cardim Arquitetura, de São Paulo, e ambientação do escritório cearense Sobre Arquitetura. Todas as imagens do empreendimento estão disponíveis no site www.mouradubeux.com.br .

Serviço:

Moura Dubeux

Rua Ari Barroso, n° 70, loja 1. Papicu.

Contato: (85) 4020.3538

Site: www.mouradubeux.com.br

