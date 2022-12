JMartins está com perfumes internacionais em promoção para o período de Natal

Com vasto catálogo de perfumes importados e tradição no mercado cearense, a JMartins Perfumes está com promoções especiais para o período natalino. A cada R$ 800 em compras, os clientes ganharão um espumante para celebrar as festividades.

Outro destaque são os descontos em kits especiais de perfumes, que garantem brindes e itens como miniaturas, necessaires, body lotion e shower gel.

No leque de opções para os clientes estão lançamentos de destaque no segmento da perfumaria internacional de marcas como Kate Spade, Jean Paul Gaultier, Giorgio Armani, Jimmy Choo e Yves Saint Laurent.

Além das lojas físicas, as vendas na JMartins Perfumes também podem ser efetuadas via WhatsApp e no portal oficial, com envio para todo o Brasil e parcelamento em até 10 vezes sem juros. A empresa conta com itens para todos os perfis de clientes, com produtos a partir de R$ 24,90.

A loja da JMartins Perfumes no Shopping Iguatemi Bosque é a mais antiga do segmento no local, com 40 anos de trajetória. Outras unidades estão localizadas no Shopping RioMar Fortaleza, no Cariri Shopping, em Juazeiro do Norte, e no Teresina Shopping, no Piauí.

Promoções “compre e ganhe” durante o período natalino:

Na compra de qualquer fragrância Mercedes-Benz de maior tamanho, o cliente ganha uma Travel Size de 10ml Mercedes-Benz Man;

Na compra de qualquer fragrância Nina Ricci de maior tamanho, o cliente ganha uma bolsa Nina Ricci;

Na compra de qualquer fragrância Rochas de maior tamanho, o cliente ganha uma necessaire Rochas;

Na compra do Burberry Hero de 100ml, o cliente ganha uma necessaire Burberry;

Na compra de qualquer fragrância Boucheron de 100ml, o cliente ganha uma bolsa de viagem Boucheron.

Serviço

Lojas

J Martins Perfumes Shopping Iguatemi Piso L1, próximo aos Correios

J Martins Perfumes RioMar Fortaleza Piso L1

J Martins Perfumes Cariri Shopping Piso L1, Juazeiro do Norte

J Martins Perfumes Teresina Shopping Piso L1

WhatsApp: (85 99911.3003

Instagram: @jmartinsperfumes

Site: www.jmartinsperfumes.com.br