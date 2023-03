Inscrições para o Mestrado e Doutorado em Administração de Empresas da Unifor encerram-se dia 15

A Unifor está com as últimas vagas abertas para os cursos de Mestrado e Doutorado em Administração de Empresas. As inscrições devem ser realizadas até o dia 15 de março, por meio do formulário on-line disponível no portal da instituição. O valor da taxa é de R$ 136,00.

No total, estão em oferta 25 vagas para o curso de Mestrado e 5 para o curso de Doutorado, na área de concentração de Fundamentos e Processos Estratégicos para a Sustentabilidade. As linhas de pesquisa são: Estratégia e Competitividade; Organização e Sociedade; e Operações e Mercados. Os cursos são recomendados pela CAPES – conceito 5.

Podem participar da seleção graduados em diversas áreas do conhecimento, conforme ressalta a professora Marina Dantas, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas (PPGA). “Embora o foco seja a Administração, o programa é aberto a graduados de cursos como Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Ciências Contábeis, Economia, Comércio Exterior, Jornalismo e Publicidade, por exemplo”.

O curso é uma excelente oportunidade para ampliar os conhecimentos e garantir um diferencial no mercado de trabalho, como destaca Olga Lessa, egressa do Mestrado em Administração de Empresas da Unifor. “A matriz curricular é muito bem estruturada, o que nos permite vivenciar uma aprendizagem geral a respeito das teorias que envolvem a gestão. O curso agregou de maneira positiva pelas possibilidades de vivenciar a prática docente na universidade como atividade extensionista do curso”.

O processo seletivo terá quatro etapas: análise curricular, análise da proposta de pesquisa, entrevista individual e Teste ANPAD (opcional).

Mestrado Acadêmico x Mestrado Profissional

Na hora de avançar a etapa de estudos, ainda é comum que muita gente confunda os objetivos do mestrado profissional e o acadêmico.

O mestrado acadêmico é voltado para o desenvolvimento de competências de pensamento complexo, que são necessárias para a reflexão de alto nível sobre os problemas do mercado e da sociedade contemporânea. As capacidades de análise de dados e síntese de conhecimento são outras competências fundamentais a serem desenvolvidas pelos mestres acadêmicos, que se tornam capazes de lidar com informações em profundidade.

A formação acadêmica ainda possibilita o desenvolvimento de aptidões comunicativas elevadas, fundamentais para a docência, excelência em palestras, atividades de consultorias e mentoria e escrita de artigos e apresentação de trabalhos científicos, nacional e internacionalmente; enquanto o mestrado profissional tem como público-alvo os executivos de organizações públicas e privadas e empreendedores que buscam desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes valiosas que lhe permitam exercer a liderança transformadora em qualquer contexto organizacional, nacional e internacional.

Um dos grandes diferenciais do mestrado acadêmico é contribuir para a evolução da pesquisa científica, da cultura estratégica e organizacional e das práticas da ciência nas organizações. Por outro lado, o mestrado profissional tem como objetivo transformar a realidade competitiva dos estudantes por meio da geração e disseminação de conhecimento de impacto.

Serviço

Seleção para o Mestrado e Doutorado em Administração de Empresas

Inscrições: até 15 de março de 2023

Formulário online: https://inscricao.unifor.br/login/10000

Mais informações: ppga@unifor.br