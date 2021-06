Inadimplência cresce em Fortaleza e é a maior dos últimos 12 meses

A inadimplência aumentou quase 5 pontos percentuais em Fortaleza no bimestre de maio e junho deste ano. Segundo dados de uma pesquisa pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC) da Fecomércio-Ce, 15,4% dos consumidores que vivem na Capital estão com dívidas em atraso e não têm condições de quitar esses débitos.

Segundo os dados da pesquisa, o índice de inadimplentes nos dois meses anteriores (março e abril) era de 10,5%, o que já indicava uma leve melhora ante o período de janeiro e fevereiro, quando a taxa era de 12,7%. Os dados da Fecomércio também indicam que esse o maior nível de inadimplência nos últimos 12 meses.

Em relação a igual período do ano passado (maio e junho de 2020), a inadimplência, que apresentou o segundo maior índice apresentado pelo estudo, estava em 14,2%.

Se considerados todos os tipos de dívida, quase três quartos (74,9%) dos consumidores de Fortaleza possui algum débito. Contudo, 44% estão adimplentes.

Dívidas em atraso

Já o percentual de fortalezenses com dívidas em atraso, em maio e junho deste ano, passou para 30,9%. O índice segue em alta desde novembro e dezembro do ano passado e subiu mais de 6 pontos percentuais em relação ao bimestre passado (março e abril de 2021).

Nos dois últimos dois meses, a taxa de consumidores com dívidas em atraso era de 24,4%. Já em janeiro e fevereiro, o número era de 23,4%. Em novembro e dezembro, 21,3%.

Classificação dos endividados

As dívidas são mais comuns entre mulheres e jovens na Capital. As mulheres aparecem com uma taxa de 77% de endividamento contra 73,5% dos homens, enquanto que na faixa etária, os jovens entre 25 e 34 anos acumulava 79,2% das pessoas com dívida. Os dados são referentes aos últimos doze meses.

Considerando a faixa de escolaridade, os consumidores com formação até o Ensino Fundamental é a que apresenta a maior taxa de endividados: 76,5%.

Já em relação à inadimplência, as mulheres estão empatadas com os homens, com uma taxa de 12,8%. A faixa de idade com maior nível da pesquisa é a de 35 anos ou mais, com 15,6%.

Considerando a inadimplência por faixa de escolaridade, as pessoas com formação até o Ensino Fundamental, apresentaram a maior taxa, com 17,8%.