Ibovespa sobe 1,7% após aprovação do arcabouço fiscal, e termina dia em alta

O Índice Bovespa encerrou em alta nesta quarta-feira (23), e opera no patamar acima de 118.134,59, com ganho em mais 1,70%, puxado principalmente por ações do setor de commodities. A queda do dólar e o sinal também positivo das bolsas americanas contribuem para o avanço do índice da bolsa de valores de São Paulo.

Desde o início da tarde, a acentuação de máximas na B3 acompanhou o movimento de Nova York, quando houve uma melhora observada na curva de juros americana.

Segundo Fabrizio Velloni, economista-chefe da Frente Corretora, a aprovação final do arcabouço fiscal é positiva, mas não tem forte influência sobre o mercado de ações hoje.

Isso em parte porque já estava precificada, mas em boa medida porque o mercado ainda vê muitos obstáculos a serem superados pelo governo até que se perceba a possibilidade de cumprimento das metas.

Veja os números do Ibovespa após alta:

Alta de 2,36% na semana

Queda de 3,12% no mês

Ganho de 7,65% no ano

"Um dia de força do Ibovespa que se soma ao bom humor internacional, desde cedo. Dados mais fracos de atividade econômica acabaram soando bem ao mercado, fortalecendo a ideia de fim de ciclo de aperto monetário, especialmente na Europa, na véspera do simpósio de Jackson Hole, que começa amanhã", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, em referência a um evento nos Estados Unidos.

Anualmente, o Fed de Kansas City, no Wyoming (EUA), organiza eventos com pronunciamentos de diversas autoridades monetárias, entre as quais o presidente do BC americano, Jerome Powell, que falará na sexta-feira. "Os dados tiveram impacto na curva de juros e, consequentemente, nos ativos financeiros", acrescenta o analista da Empiricus.

Além de Petrobras, a ação de maior peso individual no Ibovespa, Vale ON (+0,74%), embora na mínima do dia no fechamento (R$ 63,04), foi bem na sessão, em meio à recuperação dos preços do minério de ferro na China que, na terça, já haviam fechado no maior nível em três semanas.

Nesta quarta-feira, o contrato futuro mais negociado do minério, em Dalian (China), fechou em alta de 3,68%.