Hoje vai ter sorteio da Mega-Sena? Veja quando sai o próximo resultado do concurso

O sorteio da Mega-Sena costuma ser realizado toda quarta e sábado pela Caixa Econômica Federal. No entanto, nesta quarta-feira (21), não haverá números sorteados, pois a Caixa interrompeu as vendas da Mega-Sena neste ano, devendo retornar em 2023.

As vendas das apostas estão suspensas devido à Mega da Virada de 2022, que será realizada no dia 31 de dezembro.

Assim, apesar do Concurso 2549 não ter tido apostas vencedoras do prêmio de R$ 4,5 milhões, depois de sorteio no último sábado (17), a Caixa agora foca nas apostas do Ano-Novo.

Os sorteios da Quina, Lotomania, Super Sete e Lotofácil ainda acontecerão hoje, a partir das 20h. Os apostadores podem acompanhar através do YouTube da Caixa.

Mega da Virada de 2022

A Mega da Virada de 2022 promete sortear o valor mais alto da história das Loterias Caixa, R$ 450 milhões. Para concorrer ao prêmio milionário, existem duas modalidades: aposta simples ou bolão, o último oferece mais chances de levar o dinheiro.

O jogo está disponível para apostas desde o dia 16 de novembro e segue até às 18h do dia 31 de dezembro. O concurso ocorre ao vivo, às 20h, do mesmo dia.

Como fazer o bolão?

Para realizar o bolão da mega da virada é necessário participar de um grupo. A modalidade funciona quase da mesma forma da aposta simples, no entanto, o preço mínimo é R$ 10.

O grupo que deseja fazer aposta na modalidade bolão, precisa preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão no mínimo duas e no máximo 100 cotas. Também é viável adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% no valor da cota.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na Poupança Caixa, receberá R$ 2,7 milhões no primeiro mês. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 50 mansões, no valor de R$ 9 milhões cada.

